L’apparente suicidio di Berezovsky

Boris Berezovsky era un oligarca russo fuggito in Gran Bretagna dopo la rottura con Putin. Durante il suo esilio aveva minacciato di abbattere Putin con la forza. È stato trovato morto nella sua casa nel Berkshire nel marzo 2013 in un apparente suicidio, sebbene un’inchiesta sulla sua morte non sia arrivata a conclusioni univoche. Berezovsky è stato trovato morto all’interno di un bagno chiuso a chiave. Il medico legale non è riuscito a spiegare come fosse morto. La polizia britannica aveva, in diverse occasioni, indagato su presunti tentativi di omicidio contro di lui.

