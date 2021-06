L’appello di Berlusconi a Meloni e Salvini: «Partito unico del centrodestra entro il 2023, nessuna liquidazione di Forza Italia»

Sono ancora in campo e intendo rimanerci

Berlusconi torna poi sulle sue condizioni di salute: «Io fortunatamente sto meglio, ma i medici che mi curano ancora non mi consentono di partecipare ad eventi pubblici. Vi prometto però di essere presto con voi anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali di questo autunno. Sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondate»

I miei figli non c’entrano nulla con la politica

Quanto ai rumors su presunti interventi della famiglia per accelerare il progetto di partito unico del centrodestra, Berlusconi è netto. «Oggi ho letto con sconcerto su alcuni quotidiani che la mia famiglia e miei collaboratori si starebbero adoperando sul progetto del centrodestra: sono notizie assolutamente inventate che travisano il senso della nostra iniziativa politica. Mi spiace che ancora una volta la mia famiglia venga chiamata in causa, i miei figli con la politica non c'entrano nulla, nessuno si occupa di politica e tantomeno del futuro di FI».