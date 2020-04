L’appello dell’Italia scuote i cittadini tedeschi: «Salvare l’Europa insieme» si può e si deve. Ma senza rinfacciare il nazismo Gli appelli del premier Conte alla tv tedesca e su Die Zeit e dei politici italiani su FAZ scuotono l’opinione pubblica: si aggiungono ai reportage in Italia sulla lotta al Covid-19 e sul risentimento anti-Germania di Isabella Bufacchi

Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è apparso in televisione, in un’intervista sulla tv ammiraglia tedesca Ard, il suo volto era già molto noto ai cittadini in Germania. Da quando il coronavirus ha iniziato il suo sterminio in Nord Italia, mietendo prima decine poi centinaia di vittime nel Paese che molti tedeschi amano profondamente, la tragedia italiana della pandemia è entrata nelle case di tutti i tedeschi, ogni ora di ogni giorno: con i reportage televisivi e radiofonici, direttamente dagli ospedali o alle città deserte, con la drammaticità delle conferenze stampa e delle dichiarazioni del premier Conte e del presidente della Repubblica Mattarella, con incessanti articoli e foto dei giornali, con il passaparola dei social networks.

I tedeschi convivono, con sofferenza, da settimane con la tragedia del coronavirus in Italia. E la prima pagina di Bild che si rivolge agli italiani per dire “Siamo con voi” è rappresentativa del sentimento diffuso nel popolo tedesco.

Anche in Germania la percezione della crisi sanitaria e umanitaria si è aggravata con l’emergenza della crisi economica e ora il rischio di una crisi dell’Europa. L’evoluzione della tragedia, dal coronavirus agli eurobond per salvare l’euro, è diventato argomento di dibattito pressante in Germania con il primo allarme lanciato da alcuni economisti di spicco tedeschi e poi anche attraverso l’intervento di Conte in televisione e sul settimanale Die Zeit, la pagina di FAZ firmata da un gruppo di politici italiani di ogni partito, le iniziative di molti economisti italiani in via congiunta con economisti di spicco tedeschi.

Il dibattito anche in Germania va ora oltre la ricerca del vaccino, perché è necessario trovare gli strumenti nazionali ed europei per salvare l’economia nazionale ed europea.

Conte si è rivolto all’opinione pubblica in Germania facendo in televisione un gesto con l’indice per far capire ai tedeschi che non avrebbero pagato “un euro” di debito pubblico italiano qualora fossero emessi gli eurobond: una vecchia ossessione dei tedeschi, quella del debito non solo italiano ma anche tedesco, che si intreccia ora con l’angoscia del coronavirus.