L’appello delle grandi imprese: se falliscono gli artigiani siamo a rischio anche noi I finanziamenti alle piccole attività devono essere erogati in tempi brevissimi seguendo il modello svizzero altrimenti potrebbe esserci un collasso della supply chain di Lello Naso

(Antonio - stock.adobe.com)

3' di lettura

Non è un caso se gli imprenditori medio-grandi, gli azionisti di società con un fatturato tra i 500 milioni e il miliardo di euro e con stabilimenti in più Paesi abbiano acceso la spia dell'erogazione rapida dei finanziamenti alle imprese piccolissime, quelle che possono accedere a un massimo di 25mila euro. Gli imprenditori che abbiamo intervistato nei giorni scorsi per chiedere quali siano i nodi del decreto liquidità da sciogliere, non hanno avuto dubbi: i finanziamenti ai negozianti e agli artigiani.



Le imprese strutturate, seguiamo il filo logico del loro ragionamento, non hanno grandi problemi a reperire la liquidità. La gran parte di loro non ricorrerà al decreto. Ha merito di credito, rapporti privilegiati con le banche, corsie preferenziali e può dimostrare facilmente di poter restituire il denaro.

Basta chiedere l'ampliamento dell'affidamento e pagarlo ai prezzi attuali del denaro, molto bassi: 0,3-0,4%. Al limite si può chiedere di allungare le scadenze. Non è difficile dimostrare di avere patrimonializzazione e mezzi, di poter ruotare la produzione sui Paesi che via via si libereranno dal lockdown e che non hanno mai chiuso le fabbriche, come la Germania o la Cina (esclusa Wuhan).

Coronavirus, decreto liquidità: garanzie a tre vie per le Pmi

Effetto domino: crisi di filiera e di consumi

Perché, allora, i medio-grandi sottolineano la necessità di aiutare subito i piccolissimi? Per due ordini di ragioni. La prima e più evidente: temono una crisi della filiera, un collasso della supply chain difficilmente rimediabile.

Se l'artigiano che produce i bottoni o fa i ricami su un capo di alta qualità chiude l'attività, a chi si rivolgerà l'impresa che sta in cima alla filiera? Dove reperirà il prodotto con le frontiere delle merci se non chiuse almeno socchiuse? Come potrà rimettere in piedi tutta la catena che dalla più piccola delle subforniture arriva al prodotto finito attraverso molti, a volte moltissimi passaggi intermedi?