L’appello per la pace degli scacchisti russi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’account ufficiale Twitter della Federazione Scacchi russa ha pubblicato un appello contro la guerra. È una piccola ma importante testimonianza. La riportiamo, tradotta, per intero.

I principali giocatori di scacchi russi hanno lanciato un appello ufficiale al presidente russo Vladimir Putin.

Appello al Presidente della Federazione Russa dei giocatori di scacchi russi.

Ci opponiamo alle azioni militari sul territorio dell’Ucraina e chiediamo un cessate il fuoco tempestivo e una soluzione pacifica del conflitto attraverso il dialogo ei negoziati diplomatici. È insopportabilmente doloroso per noi vedere la catastrofe che sta accadendo in questi giorni ai nostri popoli.

Abbiamo sempre giocato per la Russia in gare individuali e, con particolare orgoglio, in squadre. Crediamo che gli scacchi, come gli sport in generale, debbano unire le persone. I tornei internazionali più difficili e prestigiosi si sono svolti nel nostro Paese ai massimi livelli anche in piena pandemia.



Loading...

Gli scacchi insegnano la responsabilità delle proprie azioni; ogni passo conta e un errore può portare a un punto fatale di non ritorno. E se si è sempre trattato di sport, ora è in gioco la vita delle persone, i diritti e le libertà fondamentali, la dignità umana, il presente e il futuro dei nostri Paesi.

In questi tragici giorni, pensiamo a tutte le persone che si sono trovate al centro di questo terribile conflitto. Condividiamo il dolore con i nostri colleghi ucraini e chiediamo la pace.

La squadra di scacchi ucraina è la campionessa europea in carica, una delle migliori squadre al mondo insieme alla nostra. Abbiamo giocato con loro centinaia di partite. Abbiamo sempre messo lo scontro leale al di sopra della politica e gli ucraini ci hanno risposto nel medesimo modo.