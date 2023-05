L’appello di Landi (ex Apple): dal Pnrr 500 milioni all’Intelligenza Artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’Europa è ai margini del più grande sviluppo tecnologico in atto. Dopo ChatGpt le aziende di Stati Uniti, Cina e India si stanno lanciando sull’intelligenza artificiale generativa, e noi dove siamo? Non vogliamo realizzarne una europea?» è la proposta fatta ieri da Marco Landi, oggi presidente Institut EuropIA e negli anni Novanta presidente e coo della Apple di Steve Jobs a Cupertino, durante il panel «Un’economia migliore grazie all’intelligenza artificiale» al festival dell’economia di Trento.

«Lancio un appello al governo italiano - ha continuato - affinché possa destinare 500 milioni di euro all’interno del Pnrr per la creazione di un consorzio di aziende italiane che lavorino allo sviluppo di iniziative strategiche nel settore dell’intelligenza artificiale».

Il Vecchio Continente è il primo a darsi delle regole in ambito AI: «Credo che siano importanti, perché potranno essere un esempio anche in altri paesi e ci aiuteranno nell’impostare al meglio queste tecnologie con cui già oggi riusciamo a fare analisi di dettaglio sulle cellulare tumorali, oppure sullo stato di invecchiamento» sottolinea Fausto Manzana, presidente Confindustria Trento e ad di Gpi, azienda Ict in ambito sanitario.

I rappresentanti delle aziende hanno elencato alcune delle principali applicazioni dell’intelligenza artificiale all’interno della loro imprese, sottolineando il ruolo della formazione per coglierne più le opportunità che i rischi : «La nostra azienda ha deciso di investire in formazione dall’asilo nido fino alla terza media, realizzando una scuola paritaria internazionale aperta a tutti che insegna robotica e coding dalla scuola materna, in modo che i ragazzi di domani non abbiamo paura di creare qualcosa che oggi non c’è» ha spiegato Anna Mareschi Danieli, membra del board del Gruppo Danieli & C.

Paolo Traverso, direttore strategia e sviluppo della fondazione Bruno Kessler, ha affermato che «oggi siamo di fronte a molti punti di svolta. Già nel 1998 la Nasa aveva scritto dell’utilizzo dell’AI nello spazio. Cosa è cambiato? Le tecniche di apprendimento sono diventate sempre più potenti fino ad applicazioni capaci di colpire anche nell’utilizzo quotidiano. Guardando al futuro, vedo due problemi che andranno risolti: oggi il pre-addestramento di questi sistemi costa almeno un milione di euro e impiega un’eccessiva quantità di energia».