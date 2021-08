Afghanistan, l’appello di Mattarella: «Chi proclama il rispetto dei diritti, non può negare accoglienza»

Migranti: Ue deve avere voce unica per governare il fenomeno

Altro tema al centro della riflessione del capo dello Stato, quello della questione migratoria che si intreccia con anche con le conseguenze della crisi in Afghanistan. Su questo punto, ha spiegato Mattarella, l'Unione europea «deve avere finalmente una voce unica, deve sviluppare, in maniera maggiore di quanto sia avvenuto fin qui, un dialogo collaborativo con altre parti del mondo, particolarmente con l'Africa, per governare insieme questo fenomeno. Soltanto una politica di gestione del fenomeno migratorio dell'Unione può essere in grado di governarlo in maniera ordinata, accettabile, legale, senza far finta di vedere quello che avviene per ora, e senza essere tra poco tempo travolti da un fenomeno ingovernabile e incontrollabile».

La politica migratoria non è mai diventata una politica Ue

Ignorare la questione, è il ragionamento del capo dello Stato, «non la risolve, è come se si negasse il fenomeno, ma quel fenomeno c’è. All’Europa conviene occuparsene, governarlo con regole di accessi legali e ordinati. Sono sorpreso di posizioni di alcuni esponenti politici rigorosi nel chiedere il rispetto dei diritti in altri paesi, ma distratti di fronte alle condizioni dei migrati che scappano per fame e per persecuzione». La politica migratoria, insomma, «non è mai diventata una politica dell’Unione Europea. Questa lacuna non è all’altezza dei ruoli e delle responsabilità della Ue», ha ribadito Mattarella. E il rischio, anche in considerazione degli appuntamenti elettorali che attraversano il Vecchio Continente, è che «così si finisce per affidare la gestione delle migrazioni agli scafisti e ai trafficanti degli esseri umani».

Pnrr: gelidi antipizzanti si diano pace, non si torna indietro

Il confronto con gli studenti a Ventotene ha poi offerto al presidente della Repubblica anche l’occasione per tornare sul Recovery Plan e sulle risorse messe in pista dall’Europa per fronteggiare la grave crisi provocata dalla pandemia. «L’Unione europea dopo il Covid è molto cambiata. Le risposte dell’Unione Europea hanno consentito agli europei di affrontare la situazione post pandemica. Strumenti come il Next Generation non possono essere una tantum. Questi strumenti resteranno, ne sono convinto. I gelidi antipatizzanti dell’Unione si diano pace perchè questi strumenti resteranno. Non si può tornare indietro».

Clima: occorre fare di più per obiettivi 2050

Il capo dello Stato ha quindi rivolto lo sguardo alla sfida sul clima e al percorso di decarbonizzazione al 2050 su cui è impegnata anche l’Europa spendendo su questo tassello una riflessione assai puntuale. «Il rapporto dell’Onu è allarmante e gli obiettivi 2050 non vanno disattesi - ha detto il presidente Mattarella -. Qualche passo è stato compiuto ma bisogna fare di più, perché si è perso molto tempo. Quello che abbiamo di fronte è poter sopravvivere o non sopravvivere affatto. E non c’è scelta».

Il saluto del presidente dell’Istituto Spinelli

A introdurre il confronto tra Mattarella e gli studenti invitati al seminario, è stato il presidente dell’Istituto Spinelli, Giorgio Anselmi, che ha ringraziato il capo dello Stato per la sua partecipazione all’evento e ha ricordato come fu proprio Spinelli, nel 1981, in occasione della sua visita a Ventotene, «a suggerire che l’isola diventasse sede di iniziative di formazione per i giovani». Un invito, ha spiegato Anselmi, «accolto prontamente dalla Regione Lazio, che insieme con la Provincia di Latina, il Comune di Ventotene e le organizzazioni federaliste, costituì poi l’Istituto» nel luglio del 1987.