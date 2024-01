L’appendiabito nel dimenticatoio

L’attaccapanni

Il semplice e modesto attaccapanni si è visto usurpare così lo spazio da qualche tavolo in più, perché si faccia largo a un maggior numero di persone. Una forma di accoglienza anch’essa, anche se di segno diverso da quello citato sopra.E allora la domanda si ripropone, suggerendo una risposta che può avere anche un retrogusto un po’ più amaro. Non è forse che l’interesse del ristoratore o del barista ad aumentare il numero dei tavoli, e quindi dei potenziali clienti, si sposi con la ritrosia del cliente a lasciare, per una frazione di tempo, quello della consumazione, il proprio soprabito o paltò o giaccone? Non si adombra forse, magari inconsapevolmente, una mancanza di fiducia nell’altro, espressa nel gesto di voler tenere costantemente vicino a sé, magari indegnamente appallottolato sullo schienale della sedia, il proprio cappotto (per chi ne indossi ancora uno)? Peggio ancora: non si verifica forse che la tasca del suddetto paltò o giaccone risulti essere, senza soluzione di continuità, il posto più adatto e irrinunciabile per tenere a portata di mano l’onnipresente e onnipotente cellulare?

Preferisco pensare alla prima risposta, la lectio facilior, ma anche quella meno deludente.





