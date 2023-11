L’applicatore make-up intelligente Lancôme HAPTA incluso nel Time Best Inventions 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cinquanta milioni di persone in tutto il mondo hanno capacità motorie limitate: Lancôme Hapta, un applicatore intelligente per il makeup progettato per le persone con mobilità limitata delle braccia, è stato incluso nel Time Best Inventions 2023 nella categoria accessibilità. Lancôme Hapta è il primo dispositivo al mondo di makeup intelligente, ultra preciso e portatile pensato per essere usato da persone con mobilità limitata delle braccia, aiutandole ad applicare il makeup a casa. Negli anni precedenti sono stati premiati da Time: l’applicatore di colorazione per capelli L’Oréal Colorsonic (2022), il doccino L’Oréal Water Saver (2021) e i dispositivi personalizzati per la cura della pelle L’Oréal Perso (2020) e SkinCeuticals Custom D.O.S.E (2019).



«È un onore essere entrati per il quinto anno consecutivo nell’elenco delle migliori invenzioni dell’anno del Time, il che dimostra la nostra convinzione che il futuro della bellezza si trova tra scienza e tecnologia. La nostra innovazione HAPTA, unica nel suo genere e in grado di apprendere i movimenti grazie all’intelligenza artificiale, incarna alla perfezione la nostra mission in L’Oréal, che è quella di creare la bellezza che muove il mondo - dichiara Barbara Lavernos, vice direttore generale responsabile di Ricerca, innovazione e tecnologia di L’Oréal Groupe -. È nostra assoluta volontà garantire che tutte le persone nel mondo, indipendentemente dalle loro limitazioni di movimento, possano avere accesso ai nostri prodotti e servizi per soddisfare i loro desideri di bellezza».

Françoise Lehmann, global brand president di Lancôme, aggiunge: «Lancôme è orgogliosa di essere stata inclusa nella lista delle migliori innovazioni di Time 2023. Questa innovazione traduce in qualcosa di concreto l’impegno del brand per l’inclusività, restituendo alle donne con disabilità la fiducia e l’indipendenza. La bellezza è una ricerca universale e con HAPTA siamo ora in grado di renderla più accessibile offrendo pari opportunità di accesso».

Come spiega Guive Balooch, global managing director, Augmented beauty and open iInnovation di L’Oréal Groupe, «Hapta è nato da un progetto incredibilmente entusiasmante con Verily, il ramo health tech di Alphabet. Ha l’obiettivo di aiutare le persone con difficoltà motorie utilizzando l’intelligenza artificiale e il rilevamento del movimento, per supportarne le naturali azioni con una gamma aumentata di movimenti e guidare l’applicazione del makeup. È un ottimo esempio dei valori del nostro gruppo incarnati in un dispositivo Beauty Tech, che consente a una parte di popolazione meno avvantaggiata di realizzare più facilmente i propri desideri di bellezza».