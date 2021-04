L’apprendimento fatica con la Dad. Gli studenti: «Impreparati alla maturità»

2' di lettura

Me ntre si spera di riuscire ad allentare il blocco alla scuola in presenza, emergono sempre più evidenze dei limiti delle lezioni da remoto.

La didattica a distanza sta creando non pochi problemi agli studenti indipendentemente dall'efficienza del sistema e dall'impegno degli insegnanti. A confermarlo è un focus realizzato dall’istituto superiore Freud di Milano: il 66,8% dei ragazzi pensa che la preparazione raggiunta sia inferiore a quella che avrebbero avuto andando a scuola, tant'è che il 34,8% ritiene di non avere una preparazione adeguata per affrontare il prossimo anno scolastico o l'esame di Stato a giugno per gli studenti di quinta. Hanno risposto alle domande, nelle ultime due settimane di marzo, più di 500 giovani degli oltre 700 iscritti all’istituto milanese.



Tra gli altri aspetti negativi quasi il 33% degli studenti sostiene che si sono accentuati dal punto di vista emotivo i contrasti con i componenti familiari. Nonostante tutto guardando al futuro il 33,2% ritiene che sarebbe utile continuare a usare la Dad, insieme alle lezioni in aula, anche dopo l'emergenza del Covid.



«Sarebbe sbagliato negare gli aspetti negativi della Dad, che al contrario devono essere approfonditi, affrontati e possibilmente risolti - spiega il dirigente Daniele Nappo -. È stata un'esperienza dura e bisogna prepararsi anche per il futuro perché nessuno sa quali saranno gli effetti della pandemia a breve termine, figurarsi su un lasso lungo di tempo».

Il 76,8% degli studenti ha dichiarato che i compiti sono aumentati rispetto alle lezioni tradizionali: per il 12,5% il carico degli studi non è stato sopportabile anche per le modalità prive di rapporti personali con i compagni e i docenti, mentre per il 64,3%, benché accresciuto, il carico è stato tuttavia sostenibile.