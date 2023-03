L'approccio eco-smart Dacia anticipa le vetture del futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Progettare vetture più leggere, meno inquinanti e composte da una percentuale sempre più alta di materiali riciclati sono gli obiettivi che Dacia si pone oggi volgendo lo sguardo alle auto del futuro. Ripensare l'automobile mettendo al centro queste nuove esigenze è uno dei principali propositi del team di ingegneri Dacia, costantemente alla ricerca di soluzioni innovative e smart che apportino valore aggiunto ai modelli della gamma, in virtù di un approccio sempre più ecosostenibile.

In che modo Dacia declina il suo approccio Eco-Smart sulle vetture? La familiare Jogger ad esempio, nella sua versione a 7 posti, è 240 kg più leggera rispetto alla concorrenza. Il peso delle vetture gioca un ruolo fondamentale ed è una vera e propria sfida per gli ingegneri del settore automotive. Dacia risponde a uesto bisogno eliminando tutto ciò che è superfluo dall'auto, tra cui accessori e funzionalità di cui il cliente non ha realmente bisogno. Questo permette di guadagnare leggerezza, fondamentale per la riduzione dei consumi e delle emissioni nocive. Inoltre, l'offerta di motorizzazioni della gamma Dacia è tra le più complete del mercato ed include soluzioni GPL, ibride e full-electric. Le soluzioni eco-sostenibili saranno visibili sia all'interno che all'esterno delle future Dacia.

Già oggi il 12% dei materiali plastici di Duster proviene dal riciclo, una percentuale superiore alla media del mercato. Per il futuro Dacia si impegna a raggiungere il 20% di plastiche riciclate sulla prossima generazione di Duster con l'introduzione, per le parti esterne, di Starkle, un materiale innovativo con effetto screziato che abbiamo già visto sui concept Bigster e Manifesto.