L’ Aquila riscopre i suoi personaggi illustri

Ma trova spazio anche Marisa Bellisario, la manager che guidò l’Italtel, stabilimento che a ll’Aquila è arrivato ad avere 5mila dipendenti, protagonista quindi dello sviluppo e della ricchezza del territorio. Per arrivare all’archistar Renzo Piano, che ha realizzato per la città un auditorium in listelli di legno con cambiamenti cromatici che ricordano le stagioni, e all’artista Beverly Pepper, con il suo anfiteatro bianco e rosa che guarda verso la collina.

Per Pelliccione, storica firma del quotidiano Il Centro (ha collaborato anche con Repubblica, è stata corrispondente dell'agenzia Agi) non è la prima esperienza come scrittrice: è stata terza classificata al premio internazionale di letteratura Luca Romano, ha avuto il premio Donna per il giornalismo e la letteratura, ha ottenuto la menzione d’onore per la saggistica al Premio internazionale Kalos. I suoi libri si sono concentrati sull’Aquila, sia sull’aspetto economico, sia sulla storia del territorio e delle protagoniste femminili.

Per questo testo ha scelto una formula snella, circa tre pagine per ogni personaggio, quasi una scheda di pronta lettura. Ci sono anche le foto ad arricchirlo, in bianco e nero firmate da Daniela Dattrino. La prefazione è curata dal giornalista e vaticanista Mario Narducci e la postfazione da Stefano Di Salvatore, presidente dell’Associazione dei Quarti aquilani, i quartieri in cui è divisa L’Aquila, che risalgono addirittura alla seconda metà del 1200.