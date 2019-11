L'arbitrato nella Pa

(Alfons Ven - stock.adobe.com)

Passiamo ora a una tipologia riservata ai contrasti tra imprese e pubbliche amministrazioni per appalti di opere, servizi e forniture, che avvengano nella fase di scelta del contraente. L'autorità di controllo è l'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione) che opera anche su impulso di parte. Nelle fasi successive, una volta aggiudicata l'opera, il servizio o la fornitura, la soluzione di controversie può essere affidata all'arbitrato (con giudici “laici”, cioè non appartenenti alla magistratura) in alternativa alla giustizia resta dalla magistratura civile.