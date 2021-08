L’archeologia sa guardare al futuro, tra patrimonio e sviluppo

E la tecnologia ha fatto cadere barriere fisiche e culturali. «Lo sviluppo della digitalizzazione nei musei e nelle aree archeologiche non è una minaccia ma una grande opportunità - ammonisce - una straordinaria possibilità di ampliare la conoscenza . Le opportunità offerte dall’innovazione digitale costituiscono un grande valore aggiunto per promuovere la conoscenza. Mi riferisco poi in particolare alle giovani generazioni che possono accostarsi all’arte o ai siti archeologico maturando una esperienza di conoscenza assai attrattiva ed emozionante». «Mi piace ricordare - sottolinea - le riflessioni di Rébéca Lamay-Perreault sugli spazi museali in continua trasformazione, che riprendono le considerazioni del filosofo Habermas sulla importanza di luoghi dove le varie componenti sociali di una popolazione si incontrano, dialogano, e discutono».

Dal modello di museo-souk dell’umanità, della memoria, del dialogo e della cultura, al ruolo del nostro Paese. « Decisivo intento l’interesse dimostrato dall’Italia per cultura e patrimonio culturale con l’offerta di una sede per l’Iccrom, istituzione creata dall’Unesco - sottolinea Bouchenaki -. All’inizio degli anni 60 i primi corsi sono stati dedicati alla conservazione di ville e siti storico d’intesa con l’Università di Roma e l’Istituto centrale del restauro. Non dimentichiamo che difronte ai conflitti scoppiati alla fine del XX secolo l’Italia è stata il solo Paese che ha proposto un impegno con i Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale. C’è stato un accordo tra Governo di Roma e Unesco per un corpo militare a protezione di musei e siti archeologici. L’Italia ha così un ruolo particolare. Fa parte dei grandi Paesi donatori in favore del patrimonio. Con l’Unesco l’Italia ha sempre accordato sostegno tecnico e finanziario a prescindere dalla situazione economica. Molti progetti sono stati finanziati con risorse extra budget in compensazione ai tagli sui programmi ordinari. Le riunioni a più alto livello tra i Paesi più ricchi i favore della cultura e del patrimonio culturale mondiale sono state organizzate in Italia. Firenze ha ospitato il G7 Cultura nel 2017. A fine luglio 2021 a Roma c’è stato il G20 cultura con la direttrice generale Unesco Audrey Azoulay. Ricordo, come ha specificato l’Unesco, che il G20 ha indicato nella cultura la leva di un duraturo rilancio socio-economico per superare gli effetti della pandemia da Covid 19. Una dichiarazione di peso epocale visto che il G20 per la prima volta ha adottato una risoluzione sulla cultura».

E per l’archeologia si aprono nuove opportunità. «L’Italia - conclude Bouchenaki - offre numerose opportunità di collaborazione nel settore archeologico grazie alla presenza, fatto pressoché unico a livello internazionale, di numerose Accademie a Roma che sono realtà secolari. Penso all’École française situata nel cuore di Roma e che continua a collaborare con i cantieri di ricerca archeologica con le Sovrintendenze italiane. Ma c’è un elemento ancora da sottolineare.

In favore dei Paesi emergenti l’Italia resta

uno dei centri di eccellenza per la formazione nell’ambito dell’archeologia e della conservazione del patrimonio».

L’impegno per la conservazione è oggi più che mai attuale ricorda Bouchenaki. «Sono entrato all’Unesco nel dicembre del 1981 come capo delle campagne internazionali di salvaguardia da Venezia alla Media di Fès in Marocco, da Sanaa e Shibam nello Yemen, alla città vecchia dell’Avana a Cuba, da Axum e Laibela a Tyro in Libano. Come direttore del patrimonio culturale Unesco ho promosso i grandi progetti per Angkor in Cambogia e Gerusalemme. Questa la strada, un grande impegno internazionale condiviso, come indicato dalla Convenzione del 1972».