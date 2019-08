L’architetto giramondo in viaggio verso la città smart del futuro

6' di lettura

Per Carlo Ratti, profeta globetrotter di un’urbanistica ad alta tecnologia, inventare la città del futuro è passione prima che professione. Una tela su cui l’architetto-demiurgo si fa artista, anzi come preferisce, direttore d’orchestra dell’innovazione. Tra Boston dove insegna, Torino dov’e’ nato e Shenzhen dove sta curando la prima biennale di urbanistica e architettura dell’Asia, è di passaggio a Manhattan; tempo per un caffè e una conversazione svelta come asciutta è la figura tagliata da questo 48enne in giacca sportiva, l’aria intellettuale accentuata dai capelli brizzolati e da occhiali leggeri. L’abbiamo incontrato, non a caso, a margine d’uno dei tanti convegni sulle smart city, un tour de force con 4mila partecipanti e 90 seminari. E la città intelligente, o «sensibile» nella sua espressione, è quella che Ratti non solo sogna, ma disegna. Capace di integrare appieno la rivoluzione digitale nelle sue infrastrutture come nella vita quotidiana.

È per sperimentare e raccontare questa visione che dal 2004 Ratti ha fondato il Senseable city lab al Massachusetts Institute of Technology (Mit), di cui è condirettore. Aveva studiato ingegneria al Politecnico di Torino - città dove ha sede il suo studio Carlo Ratti Associati (Cra), che dal 2017 ha aperto a New York - e all’École des Ponts di Parigi. Poi architettura e informatica in Gran Bretagna, a Cambridge. Ma è al Mit, dove arriva con una borsa di studio Fulbright, che viene «catturato dall’interesse per le nuove tecnologie». Un ricordo che tuttora lo anima. Promettevano «trasformazioni entusiasmanti nella comunicazione, nei trasporti, nelle tecniche produttive». Sollecitavano «una nuova idea di analisi urbana, all’intersezione tra mondo fisico e digitale». Un’idea espressa da un proprio linguaggio, da una semantica dell’innovazione. Ecco la senseable city. Una «città più umana, capace di sentire attraverso sensori digitali, quanto ricettiva dei bisogni dei cittadini». Grazie al «progressivo ingresso di tecnologie digitali e Internet of things nelle nostre vite e nello spazio delle nostre città, sono possibili soluzioni nuove a vecchi problemi, dalla mobilità con vetture che si guidano da sole al consumo energetico, dall’acqua all’inquinamento, dallo smaltimento dei rifiuti alla partecipazione democratica dei cittadini».

Asfalto e calcestruzzo, insomma, che si fondono al silicio. Cosa voglia dire una realtà di infrastrutture – urbane e non solo – sempre più intelligenti lo spiega con un esempio italiano: «Con Cra abbiamo presentato un concept per il sistema Smart road che Anas punta a realizzare sulle strade. Una commistione tra realtà digitale e fisica per raccogliere dati precisi sulle loro condizioni» con una rete di pali dotati di sensori e di droni. «Il passo successivo sarà unire i dati elaborati dal sistema stradale a informazioni raccolte da ogni singola automobile creando un Internet delle strade».

Simili percorsi vengono indagati, con un mix di rigore e creatività, dal laboratorio di Ratti al Mit. «Studiamo la “città in tempo reale”, attraversata da migliaia di sensori e che produce enormi quantità di informazioni, analizzate per cambiare il modo in cui progettiamo lo spazio». Le iniziative si sono susseguite. «Con il New York talk exchange abbiamo mappato e visualizzato volumi di telefonate a lunga distanza e flussi di dati Internet fra New York e altre città del mondo». Nyte prese forma in una mostra al Moma di New York nel 2008. «Ma il medesimo interesse si estende ad altri ambiti, per esempio la gestione dei rifiuti». Un progetto battezzato Trash track: «Abbiamo tracciato il percorso della spazzatura finita nel cestino. Attraverso etichette elettroniche abbiamo seguito il viaggio di 3mila rifiuti negli Stati Uniti. E i risultati, oltre che alla gestione dei rifiuti, contribuiscono a cambiare i comportamenti».

Tra le ricerche più nuove e delicate, cita «un progetto per definire criteri che misurino segregazione etnica e sociale». Capace di «combinare i costi delle case in determinati quartieri con dati su comunicazioni telefoniche tra persone di diversa estrazione. L’obiettivo è capire fino a che punto le città sanno ricomporre fratture sociali e come sia possibile imparare da metropoli che offrano esempi positivi». E, in questa sete di futuro, Ratti invita anche altre “commistioni”, tra pubblico e privato, tra accademia e business passando per le collaborazioni con aziende: assieme a Eni è reduce a Milano di un’installazione sostenibile, “circolare”, utilizzando un chilometro di micelio, la radice dei funghi, per «indagarne le possibilità in architettura»; con Salini Impregilo è volato in Australia per toccare con mano il boom infrastrutturale “Down under”.