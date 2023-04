L'architettura di Aarhus

Il Time l'ha inclusa nella lista dei posti da vedere assolutamente nel 2023. La seconda città della Danimarca, ora raggiungibile con volo diretto da Milano, annovera uno dei musei più belli del Paese, l'ARoS, con l'iconica passerella colorata firmata da Olafur Eliasson, oltre ad una straordinaria area portuale con spazi urbani ultramoderni e il pittoresco quartiere latino, per gli amanti dello shopping. Anche la gastronomia è degna di nota, tra ristoranti Michelin, street food e mercati gastronomici. Un nuovo quartiere della città mira a trasformare le banchine ed il porto in un luogo di vita giovane e alla moda. Nel porto di Aarhus c'è poi un complesso galleggiante triangolare che comprende una piscina lunga 50 metri, una vasca circolare per i tuffi, piscine per bambini e due saune. Quest'anno Aarhus ha l'onore di essere la prima città danese ad ospitare l'Ocean Race, la regata più lunga e impegnativa del mondo e dal 29 maggio all'8 giugno 2023 il porto si trasformerà in un grande festival marittimo, pronto ad accogliere 400.000 visitatori

