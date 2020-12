L’architettura ad hoc per le e-car di Hyundai e Kia

Infine, per quanto riguarda il sistema di gestione di ricarica, il pianale E-Gmp è studiato per riceve una capacità di ricarica da 800 V, contro i 400 V con il quale sono equipaggiate i modelli attuali. Questo definisce anche un altro dato: la velocità di ricarica. In 18 minuti è possibile ricaricare la batteria fino all’80%. Infine, grazie al sistema di ricarica Integrated Charging Control Unit il flusso energetico è bidirezionale, ovvero è possibile la nuova funzione vehicle to load (V2L), capace di scaricare energia (fino a 3,5 kWh di potenza) dalla batteria del veicolo (senza dispositivi aggiuntivi) per l’alimentazione di altre apparecchiature.

Oltre ad essere green, i veicoli basati sulla E-Gmp sapranno, secondo la casa, soddisfare anche in termini di prestazioni: 0-100 km/h in 3,5 secondi e una velocità massima di 260 km/h.

Per supportare la diffusione della mobilità elettrica, il gruppo Hyundai è da poco diventato azionista di Ionity, network di ricarica ad alta potenza (joint venture di cui fanno parte anche i maggiori player europei) nato nel 2017 che vanta l’adozione dello standard Combined charging system (Ccs) che raggiunge i 350 kW, ovvero permette di avere la massima capacità di ricarica dei veicoli elettrici. Le aree di ricarica sono situate sulle autostrade d’Europa e sono composte in media da quattro colonnine che forniscono energia al 100% rinnovabile.

I primi modelli a basarsi su questa piattaforma sono disponibili dal prossimo anno, sia targati Hyundai che Kia. Ricordiamo a tal riguardo che lo scorso anno Hyundai ha presentato Ioniq, brand dedicato ai veicoli a batteria che introdurrà tre modelli Ev di diversi segmenti entro il 2024: Ioniq 5, 6 e 7, dove i numeri dispari identificano i suv e crossover mentre quelli pari le berline. Per quanto riguarda Kia che ha da poco lanciato il nuovo suv Sorento anche in versione phev, sono 11 i veicoli elettrici in arrivo entro il 2025, con la primo siglato per il momento con il nome Cv che verrà svelato nel corso già del 2021. Nella gamma dei nuovi modelli sono inclusi diversi suv e crossover.

Oltre alla presentazione di nuove tecnologie, un altro passo del marchio sud coreano è la creazione di touch point digitali con i propri clienti. L’ultima è una soluzione di ecommerce click to buy, una piattaforma digitale che dà la possibilità ai clienti di finalizzare l’acquisto con un percorso totalmente online, con anche l’opzione di attivare un finanziamento. Una strategia, quella elettrica unita al digitale, che permette di aumentare la conoscenza da parte dei clienti dei modelli a disposizione ma anche la propria immagine, con una relazione più diretta e sempre attiva. Tra le novità in casa Kia c’è il suv Sorento plug-in hybrid. Hyundai rilancia, invece, la compatta cittadina i20.