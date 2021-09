L'architettura è una danza di luce, acqua, trasparenza e suspense. Parola di Renzo Piano

8' di lettura

Io costruisco navi volanti», dice il Premio Pritzker Renzo Piano ricordando alcuni dei suoi edifici più iconici: lo Shard (la Scheggia) a Londra, la California Academy of Sciences a San Francisco e l'amatissimo Centre Pompidou a Parigi. Tutti diversi, molti rivoluzionari, ognuno legato all'altro da un filo concettuale che arriva fino ai progetti che sta finalizzando oggi mentre parliamo: un nuovo complesso di uffici e negozi che segnerà la rigenerazione di Paddington Square, a Londra, e un progetto che fa parte di un grande intervento (due miliardi di euro) per estendere il territorio del Principato di Monaco di circa sei ettari verso il mare. Il solo nominare uno dei suoi edifici lo fa partire a cento all'ora: emergono aneddoti, risate e ricordi. È onesto, umile, a tratti parla del lavoro con aria sognante e poetica, ma, a 83 anni, dietro ai suoi intensi occhi azzurri c'è una mente potente e affilata co-me un rasoio. «Tutti i miei edifici volano, cosa che, quando ci pensi, ha assolutamente senso, visto che un architetto passa la vita a lottare contro la forza di gravità», dice. «Se un edificio levita, non porta via niente a una città e a chi ci vive, anzi restituisce qualcosa».

Le sue architetture sono fantastiche prodezze di ingegneria, frutto di un approccio forgiatosi nell'infanzia, essendo nato nel 1937 in una famiglia di costruttori genovesi. «Sono cresciuto dopo la guerra», racconta, «con l'indimenticabile sensazione che costruire palazzi fosse pura magia. Già intorno ai sette anni andavo in cantiere con mio padre, mi sedevo sulla sabbia a guardare gli altri che lavoravano. Non c'erano forme, solo materiali, ma il giorno dopo, quando tornavi, trovavi qualcosa di solido, diritto, verticale e ben fatto. Se cresci in questo modo, non ti preoccupi troppo di che cosa farai nella vita, è già abbastanza chiaro, ce l'hai nel sangue. Ma poi capisci anche che costruire è un gesto bellissimo. È l'opposto di distruggere. Significa edificare e, in molti casi, è un gesto di pace, soprattutto quando crei case per le persone, perché hanno un importante significato civico».

Piano accanto alla biblioteca e al lavoro. Foto Stefan Giftthaler.

A 18 anni Renzo Piano sapeva di voler fare l'architetto. «Non dimenticherò mai il giorno in cui sono andato a dirlo a mio padre. Mi ha guardato per un po', era un uomo di poche parole, e alla fine ha detto: “Va bene, ma perché vuoi essere un architetto quando potresti essere un costruttore edile?”. Il costruttore nella mia famiglia era considerato un dio e, naturalmente, alla fine sono diventato un architetto con una grande passione per la costruzione. La chiamano tecnica, ma molti non capiscono che non si tratta solo di “sapere fare le cose”: nell'antica Grecia la parola téchne definisce anche l'arte, il processo di ideazione e creazione, ed è questo che significa per me».

La sua visione del mondo è stata profondamente influenzata dal fatto di essere cresciuto sul mare. È questo che modella i giochi di luce così fondamentali nelle opere di Piano, come ha testimoniato il grande regista Carlos Saura, che nel 2018 lo ha nominato “L'architetto della luce” in un bellissimo documentario sul rapporto tra cinema e architettura.