L'area Asia-Pacifico secondo Shinzo Abe

CLAREMONT, CALIFORNIA – È passato più di un anno da quando Shinzo Abe, il primo ministro più longevo del Giappone, si è dimesso a causa di una malattia. Il suo successore, Yoshihide Suga, è arrivato e se n'è andato. Ma le innovazioni istituzionali guidate da Abe, vale a dire l'Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP) e il Dialogo sulla sicurezza del cosiddetto “Quad”, il Quadrilateral Security Dialogue tra India, Giappone, Australia e Stati Uniti, sembrano destinati a plasmare il panorama geopolitico dell'Asia per molto tempo a venire.

Abe si è adoperato instancabilmente per realizzare il CPTPP, dopo che Donald Trump aveva di fatto silurato il patto precedente, il Trans-Pacific Partnership (TPP), firmando l'uscita degli Stati Uniti. L'accordo ripristinato da Abe include attualmente 11 paesi dell'area Asia-Pacifico, con un output economico combinato di quasi 14 mila miliardi di dollari.Inoltre, i ranghi del CPTPP sono destinati a crescere. Il Regno Unito ha formalmente chiesto di aderire al patto lo scorso febbraio. Lo stesso ha fatto la Cina a settembre, in un apparente sforzo per evidenziare il proprio impegno nei confronti del libero scambio e per distinguersi ulteriormente dagli Stati Uniti. Taiwan ha presentato domanda sei giorni dopo. Se si unirà al CPTPP, come ora sembra probabile, il Regno Unito aggiungerà 2,7 mila miliardi di dollari, ovvero circa il 20%, all'output economico totale del blocco. Trattare con le richieste di Cina e Taiwan sarà più complicato. Taiwan è tecnicamente più qualificata per aderire rispetto alla Cina, ma la decisione di ammettere Taiwan e respingere la Cina potrebbe alimentare tensioni e persino spingere al conflitto, una prospettiva che i firmatari del CPTPP preferirebbero evitare.

Ma, da un punto di vista strategico, è nei confronti degli Usa che il CPTPP farà la differenza maggiore. Anche se Trump è fuori dalla Casa Bianca, gli Stati Uniti non hanno scosso il protezionismo di Trump e il presidente Joe Biden non ha dimostrato il coraggio politico di aderire al patto. Eppure, il CPTPP è parte integrante del successo degli sforzi degli Stati Uniti di contrastare l'influenza economica della Cina in Asia. Alla fine, Biden dovrà riconoscerlo. E quando lo farà, dovrà ringraziare Abe per l'esistenza di un accordo di libero scambio a cui gli Stati Uniti potranno aderire.

L'eredità di Abe è stata ancora più consequenziale e lungimirante nell'arena della sicurezza. Ha proposto il Quad come forum di sicurezza regionale a quattro tra Australia, India, Giappone e Stati Uniti nel 2007, come primo incarico in veste di primo ministro del Giappone. Sebbene il Quad sia stato in gran parte inattivo nel decennio successivo, le parti hanno concordato di riattivarlo nel 2017, soprattutto grazie alla sollecitazione di Abe e alla crescente assertività della Cina.

L'amministrazione Biden ora considera il Quad una componente fondamentale della strategia per tenere sotto controllo la Cina. A settembre i leader del gruppo si sono incontrati per un vertice alla Casa Bianca, un incontro che gli storici futuri probabilmente indicheranno come un momento cruciale nella rivalità strategica sino-americana.

Ma il Quad è molto più che simbolismo diplomatico. Sta infatti rafforzando le sue capacità militari congiunte. L'anno scorso ha tenuto la sua prima esercitazione navale congiunta, Malabar 2020, al largo della costa sud-orientale dell'India. Seguì ad agosto Malabar 2021, tenutasi al largo della costa di Guam.