L'area di un capannone nel Pgt

In ultimo una domanda proveniente da una snc in liquidazione che ha cessato l'attività da dieci anni. Il capannone industriale D7 paga l’Imu sul valore catastale ma siccome da anni l'area con edificio è stata inserita come area edificabile nel Pgt il lettore si chiede come va classificata l'area. Scrive Luigi Lovecchio che l'area su cui insiste il fabbricato è considerata in linea di principio pertinenziale al fabbricato e dunque la sua tassazione è assorbita da quella sul fabbricato. Tuttavia se l'area non occupata materialmente dal fabbricato è qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico, la sua natura pertinenziale è subordinata al ricorrere di due requisiti: a) l'area deve essere stata indicata come pertinenziale nella dichiarazione Ici/Imu; b) l'area medesima non deve poter essere utilizzata diversamente rispetto alla destinazione pertinenziale, che pure va dimostrata, se non previa radicale trasformazione. Si tratta di principi stabiliti dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione (si veda la sentenza 26451/2017). In assenza di tali requisiti, l'area deve essere tassata autonomamente come suolo edificatorio.