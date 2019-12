L’area di un edificio in ristrutturazione di Luigi Lovecchio

(© Clément Philippe)

In caso di edificio in corso di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, è assoggettata a tassazione l'area di sedime dello stesso, alla stregua di area edificabile, quale finzione giuridica (articolo 5, comma 6 del Dlgs 504/92). A tale scopo, dovranno essere utilizzati gli ordinari criteri di valutazione, con riferimento in particolare alla destinazione urbanistica dell'area nonchè alla volumetria realizzabile alla fine dei lavori di ristrutturazione. Trattandosi di valutazione tecnica, sarà opportuno rivolgersi a un professionista abilitato (ha riposto Luigi Lovecchio).