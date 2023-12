L’area del waterfront e Porto antico puntano a diventare polo espositivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Genova punta a essere nuovamente competitiva nel settore fieristico. Nei giorni scorsi, alla commissione tecnica e alla commissione giuridica di Aefi (l’associazione italiana delle Fiere), riunite nel capoluogo ligure, sono stati illustrati - dal Comune e dallo studio Rpbw, che sta portando avanti il riassetto dell’area - i nuovi spazi del waterfront di Levante, nonché - questa volta dal presidente della Porto antico, Mauro Ferrando - le opportunità offerte dall’insieme degli spazi a disposizione nelle due aree. In sostanza è stata messa in risalto la complementarietà tra gli spazi fieristici nel waterfront (che erano quelli, ora rivisitati, della ex Fiera del Mare) e quelli vicini del polo “storico” del porto antico, riqualificato nel 1992. Del resto, la società presieduta da Ferrando gestisce oggi entrambe le aree.

I contatti con Aefi lasciano intravvedere la volontà, da parte delle istituzioni genovesi, di fare in modo che le zone in questione possano tornare ad avere un ruolo attrattivo nel panorama degli spazi espositivi nazionali. Fermo restando che l’area del waterfront non ha mai smesso di ospitare, una volta l’anno, il Salone nautico internazionale.

Questi ultimi sviluppi rappresentano, forse, l’incipit di un nuovo capitolo per la storia fieristica genovese, iniziata negli anni Cinquanta con la creazione della Fiera di Genova e fermatasi, di fatto, nel 2016, con la liquidazione (in bonis) della società, i cui asset sono stati gradualmente integrati (l’iter è terminato nel 2019) nella Porto antico, partecipata al 54% dal Comune.

La Fiera di Genova (dopo l’atto costitutivo del 1955) era nata nel febbraio 1956, con decreto del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi). Enti fondatori erano Comune, Provincia, Cciaa, Consorzio Autonomo del Porto, Ente provinciale del turismo. Primo presidente fu Giuseppe De Andrè (padre di Fabrizio), che ne era stato l’ideatore. Del 1958 è la posa della prima pietra: i lavori di costruzione comportarono il riempimento di un vasto specchio acqueo, su cui sorsero edifici di pregio architettonico, come il Palasport, firmato a quattro mani da Leo Finzi, Franco Sironi, Lorenzo Martinoia e Remo Pagani. Il quartiere è stato dotato, successivamente, di marine per l’esposizione in acqua delle barche del Salone nautico (la cui prima edizione risale al 1962) e di una tensostruttura sul mare. Infine, tra 2008 e 2009, viene costruito un nuovo padiglione firmato da Jean Nouvel. Proprio questa infrastruttura segnerà l’inizio della fine della Fiera (che nella sua storia ha ospitato, oltre al Salone, manifestazioni di rilievo quali Euroflora e la campionaria Fiera Primavera). Proprio nel 2008, il Nautico più grande di sempre viene inaugurato pochi giorni dopo il crack di Lehman Brothers. Mancano i visitatori internazionali della kermesse e inizia il declino della Fiera che, negli anni a seguire, non riuscirà a mantenere un equilibrio, dovendo tenere fede ai gravosi impegni economici previsti per la costruzione del padiglione Nouvel (di proprietà del Comune di Genova). Nel 2014 viene presentata la prima versione del Blueprint, il disegno di riassetto del waterfront di Levante di Genova, concepito da Renzo Piano.

Mentre la Fiera va verso la liquidazione il progetto (lentamente e con qualche impasse) prende corpo e viene infine attuato. I lavori sono in corso e dovrebbero concludersi entro il 2025. Nell’area sono previsti nuovi canali navigabili e posti barca, appartamenti, alberghi e la ristrutturazione del Palasport.