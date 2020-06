L’Argentina in bilico rinvia l’ultimatum ai creditori

Il rialzo insufficiente

La nuova offerta prevede queste condizioni: la durata di alcuni dei 10 bond che sarebbero emessi al posto dei 21 da ristrutturare verrebbe accorciata, così come il periodo di grazia sarebbe ridotto di un anno e gli interessi offerti si mostrerebbero più generosi. Nel dettaglio, i primi pagamenti dovrebbero scattare già da fine 2021 e non più da fine 2022 e al posto delle nuove obbligazioni in scadenza nel 2030, 2036, 2043 e 2047 se ne avrebbero altre in scadenza nel 2030, 2035, 2042 e 2046.



L'intesa resta però ancora difficile da raggiungere e il braccio di ferro con i creditori non vede una soluzione immediata.

Guzman ha ribadito, nei giorni scorsi, che l'Argentina “intende prendere solo impegni che crede di poter rispettare”; il ministro ha spiegato che “prima dobbiamo accordarci con i creditori che debbono capire le difficoltà in cui si trova il Paese. E' anche per questo che prima abbiamo lavorato insieme al Fondo monetario internazionale (Fmi) per valutare quale è la nostra capacità di rimborso”. La complessità del negoziato, ha quindi detto, “è data dal fatto che vi sono vari creditori e che sono molto diversi gli uni dagli altri, con priorità e esigenze differenti”. Per cui, ha aggiunto, “esiste un lavoro di coordinamento fra debitore e creditori, ma anche fra gli stessi creditori”.