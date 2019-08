L’Argentina ci ricasca: default per 60 miliardi di dollari

LEGGI ANCHE / Argentina, Fitch e S&P abbassano il rating. Tutte accese le spie del debito

I 60 miliardi di dollari caduti in “selective default” sono suddivisi in tre categorie di possessori: “Letras”, ovvero una sorta di BoT, (con scadenza nel 2020), il Fmi (scadenza 2020) e titoli di lungo periodo in mano investitori esteri (scadenza 2020-2023).

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dichiarato che «sta analizzando l’operazione riguardante il debito annunciata dal governo dell'Argentina, per valutarne l'impatto». Lo ha dichiarato il portavoce del Fondo, Gerry Rice. La delegazione tecnica del Fmi, guidata da Roberto Cardarelli, era sbarcata a Buenos Aires tre giorni fa; l’annuncio del governo di Macri è la palese conseguenza delle indicazioni suggerite dal Fondo che dovrebbe sborsare l'ultima tranche di aiuti del pacchetto di 55miliardi di dollari stanziato mesi fa.