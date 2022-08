L'Argentina e le incognite del nuovo “salvataggio” del Fondo monetario internazionale

ARGENTINA - EQUILIBRIO DEI FLUSSI FINANZIARI CON L’ESTERO Loading...

Il rimborso del debito estero, pur ragguardevole, non rappresenta la causa principale dei deflussi strutturali di capitale dell'economia argentina: infatti tra il 2022 ed il 2027 sono previsti rimborsi per 65 miliardi di $ (barre arancioni), notevolmente meno dei 106 miliardi stimati di capitali esportati all'estero dal settore privato (barre gialle), un valore che è previsto aumentare per un probabile rilassamento dell'attuale regime di controllo dell'esportazione di valuta estera. A questi deflussi, ovviamente si deve aggiungere la restituzione del prestito FMI del 2018 per oltre 57 miliardi (barre rosa a righe), da effettuarsi prevalentemente tra il 2022 ed il 2023.



Per ottenere ciò, il Fondo innanzitutto conta su un rafforzamento del surplus commerciale argentino (barre verdi) dai 12 miliardi di $ previsti nel 2022 ai 21 previsti per il 2027, da ottenersi principalmente con un'espansione dell'export di oltre il 25%. Al fine di compensare la riduzione dei prestiti del nuovo programma (barre blu a righe), il FMI prevede inoltre 63 miliardi di afflussi netti di capitale derivanti da investimenti diretti dall'estero (barre azzurre), in aumento del 70% tra il 2022 ed il 2027. L'emissione di nuovo debito in valuta estera dovrebbe aumentare (anche se in misura modesta, barre rosse) in risposta alla progressiva normalizzazione delle relazioni tra governo argentino e creditori internazionali.



Complessivamente, la BCRA dovrebbe attingere a 29 miliardi di $ di riserve valutarie (barre blu) per garantire la compensazione piena dei flussi in entrata/uscita e l'equilibrio dei conti con l'estero.



La fuga di capitali del settore privato: una battaglia persa



Il FMI nel nuovo piano riconosce che, sebbene i cittadini e le imprese argentine siano soggetti oramai da quasi 3 anni ad una rigidissima normativa per quanto riguarda l'esportazione di valuta estera, la fuga di capitali verso l'estero prosegue ininterrotta con altri mezzi.



Imprese e risparmiatori “dollarizzano” storicamente i propri risparmi in conti di deposito/prestiti esteri, in una tipica mossa difensiva a fronte di una valuta locale in costante deprezzamento. Durante la crisi pandemica è proliferato l'utilizzo di elaborati meccanismi (i c.d. Contado con liquidacion) che prevedono l'acquisto di assets finanziari in pesos argentini e la loro liquidazione in dollari su mercati esteri da parte di società di brokeraggio specializzate che aggirano le restrizioni.