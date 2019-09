L’Argentina in panne e il debito “parallelo” della Banca Centrale

5' di lettura

A breve termine nella prospettiva di una dilazione complessiva delle scadenze su almeno 100 miliardi di debito, domenica 1 settembre Buenos Aires è stata costretta a imporre i controlli sui capitali per rallentare il calo allarmante delle riserve valutarie del Paese (cfr. Figura 1). Da allora il quadro si è andato costantemente deteriorando, mentre Italia, Svezia ed Olanda si sono opposti all'erogazione dell'ultima tranche (5,4 miliardi di $) di aiuti del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nell'ambito del programma che avrebbe dovuto traghettare l'Argentina - tramite un prestito monstre di 57 miliardi - fuori dalla crisi valutaria esplosa nel 2018.

Una boccata d'ossigeno alle riserve valutarie, che sperabilmente consentirebbe a Macri di terminare almeno il suo mandato fino a dicembre senza dover abbandonare anticipatamente la carica a causa di disordini interni.

Fig.1

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Riserve valutarie, dati in miliardi di dollari. Fonte:Banco Central de la Republica Argentina)

In molti hanno identificato correttamente uno dei fattori fondamentali alla base del nuovo, probabile default del governo argentino l'eccessiva esposizione verso il debito estero in valuta, emesso in prevalenza proprio dal governo Macri a partire dal 2016. Approfittando della riapertura patrocinata da Trump dei mercati internazionali dei capitali - fino ad allora inaccessibili al governo peronista dei coniugi Kirchner - Macri ha incrementato il debito estero in Dollari dal 14% del PIL ad oltre il 70%. Un azzardo strategico, necessario per finanziare la sua idea “gradualista” di liberalizzazione dell'economia attraverso la rimozione completa dei controlli sui capitali e i dazi alle importazioni, senza intervenire in maniera recessiva con tagli al deficit di bilancio.

Gli introiti di queste emissioni hanno peraltro consentito di ripianare in pieno il debito pregresso con i fondi avvoltoio (vulture funds) USA che avevano rigettato la ristrutturazione proposta dal governo Kirchner. L'amministrazione federale argentina ha inoltre favorito l'indebitamento in valuta degli enti locali, che hanno accumulato uno stock di debito superiore ai 15 miliardi. La crescita del debito pubblico e privato in valuta ha consentito un temporaneo boom dell'import e del credito bancario nel corso dell'espansione economica del 2016-2017. L'economia argentina ha subito però un pesante contraccolpo con il rallentamento globale del 2018 e l'ascesa del Dollaro come bene rifugio.

Il tasso di cambio Peso/Dollaro, in tendenziale storico deprezzamento, è esploso aumentando di 3 volte nel corso di 15 mesi circa. Purtroppo, per chi detiene debiti in Dollari, questo implica un aggravamento dell'onere del debito in termini reali del 300% circa, difficilmente sostenibile da un'economia con una bilancia commerciale in costante passivo e priva di entrate valutarie solide.



Tuttavia il focus sul settore governativo e sulla politica fiscale non consente di apprezzare la gravità del quadro macro-economico complessivo della situazione argentina. Per capire, bisogna allargare l'analisi al bilancio della banca centrale (Banco Central de la Republica Argentina – BCRA), da anni impegnata in un'operatività non convenzionale che ha portato ad accumulare ulteriori 20 miliardi di debito “atipico” molto costoso a brevissimo termine.

Storicamente la BCRA ha sempre finanziato il deficit governativo attraverso la creazione di base monetaria: nell'era Kirchner i metodi prevedevano non solo l'utilizzo – ampio – di anticipi di cassa ma anche il totale trasferimento al governo dei profitti (contabili) della BCRA, principalmente derivanti dalla svalutazione delle poste del passivo patrimoniale. In termini accessibili: a fronte di attivi detenuti in Dollari ed altre valute forti, il passivo della BCRA è invece denominato in Pesos; se il Pesos si svaluta costantemente sul Dollaro, questo fenomeno genera paradossalmente una riduzione del valore delle passività rispetto a quello degli attivi e dunque un profitto “virtuale”, che viene però trasferito concretamente per cassa al governo. Negli ultimi anni della gestione peronista questi trasferimenti sono cresciuti in maniera abnorme (cfr. Figura 2, barre celesti), sintomo di un utilizzo massiccio del finanziamento monetario; allo stesso tempo il capitale della BCRA veniva eroso progressivamente dalla riduzione delle riserve valutarie (barre rosse).

Fig.2