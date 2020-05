L’Argentina va verso il default ma spera nei supplementari

Tuttavia il negoziato tra il governo argentino e i suoi creditori per la ristrutturazione di quasi 67.000 milioni di dollari del debito estero denominato in valuta straniera potrebbe andare oltre la scadenza divenerdì. Si allontana quindi il pericolo di un crack che spingerebbe il Paese latinoamericano in un vero caos, con conseguenze pericolose per l'intera area.

Lo stesso Guzmán prevede un allungamento dei tempi, confermando che il negoziato con i possessori dei titoli del debito in scadenza “continuerà” e che esistono “grandi possibilità che il termine fissato sia esteso”. “I negoziati - ha insistito - continueranno, perché abbiamo bisogno di una soluzione ordinata, abbiamo bisogno di un accordo sostenibile”.

Il ministro ha proseguito indicando che “ci sono elementi validi nelle (tre) offerte” presentate la settimana scorsa dai consorzi di creditori argentini e stranieri. Venerdì, oltre a scadere l'offerta di adesione alla proposta di ristrutturazione avanzata dal governo, arriva a scadenza anche il pagamento di 503 milioni di dollari di interessi sui titoli esistenti, che originariamente doveva essere realizzato il 22 aprile.



L’eventualità del “selective default”

In merito alla possibilità che l'Argentina, cada venerdì in un default tecnico, Guzmán ha risposto che “la data del 22 maggio è simbolica; ci troviamo in un processo negoziale per raggiungere un accordo. E la nostra possibilità di finanziamento è andata persa”. L'offerta iniziale argentina, respinta dai creditori, contempla lo scambio di 21 titoli onerosi esistenti con altri di durata ventennale, un periodo di grazia triennale fino a fine 2022, con l'inizio del pagamento nel 2023 di interessi dello 0,5% in crescita graduale, “fino a livelli sostenibili”, stimati mediamente nel 2,5%. Una schiarita, quindi.

Il quadro internazionale e soprattutto gli attori protagonisti giocano un ruolo di primo piano. Gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale hanno concesso un prestito di 55 miliardi di dollari al governo di Mauricio Macri, l'ex presidente argentino che ha lasciato un'eredità imbarazzante, un Paese allo sfascio. E ora, tra Covid-19, e altre emergenze economico-internazionali, non è il caso di inciampare in un altro default. Per questo la moral suasion del Fondo per una soluzione condivisa è un fatto acclarato.