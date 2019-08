Governo in crisi, Conte al Quirinale da Mattarella. Di Maio vede i capigruppo M5S Ore convulse dentro al governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte è salito al Quirinale dal presidente Mattarella

2' di lettura

La crisi politica sfiorata ieri al Senato dopo il voto sulle mozioni Tav ma per molti imminente cambia l'agenda della politica. A rischio dunque le ferie del capo dello Stato Sergio Mattarella (atteso in serata alla Maddalena), che a fine mattinata ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte per un colloquio durato circa un'ora. I due vicepremier si sono invece chiusi nei loro uffici, tagliando gli appuntamenti pubblici in programma nel corso della giornata: quelli del tour politico estivo sulle spiagge del Sud per Matteo Salvini, gli incontri in Emilia Romagna per Luigi Di Maio.

Il capo politico pentastellato ha preferito incontrare a palazzo Chigi i capigruppo parlamentari del M5S. Sul tavolo, il clima nella maggioranza, reso rovente dal pressing del leader della Lega Matteo Salvini che ieri a Sabaudia è sembrato prospettare, più che un rimpasto, il ritorno alle urne: «Se le cose non si possono fare è inutile andare avanti».

«I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega», scrive oggi su Facebook lo stesso Di Maio in un post cui parla, in maniera implicita, dello stato di salute del governo. Archiviare l'Esecutivo Conte con una crisi, spiega, bloccherebbe la riforma per il taglio dei parlamentari (l'ultimo voto parlamentare sulla riforma è in programma alla Camera il 9 settembre), e vorrebbe dire «non voler cambiare nulla».

GUARDA IL VIDEO: Ultimatum Salvini a Conte e Di Maio: intese in fretta o crisi

Per Di Maio, il taglio di 345 parlamentari è una bandiera del Movimento, una «riforma epocale contro i privilegi dei politici e in favore del buon senso». E se andrà in porto «alle prossime elezioni molti vecchi politicanti dovranno iniziare a cercarsi finalmente un lavoro», facendo risparmiare «mezzo miliardo di euro da mettere su strade, ospedali, sulla riduzione delle tasse». E conclude: «Manca solo l'ultimo voto e mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Anzi, sarebbe un segnale al Paese. Il segnale di chi non vuol cambiare nulla. Le parole sono belle ma non bastano. Servono i fatti».