L'arma segreta nel bilancio Apple? Si chiama “Blevinator” Il responsabile della colossale catena di fornitori, Tony Blevins, è diventato leggendario come tagliatore di spese, capace di garantire margini di profitto senza pari negli iPhone e non solo di Marco Valsania

Il soprannome dice tutto. Blevinator. Tony Blevins, nei panni del Terminator. Chi è Blevins, vi domanderete. Ecco: un tagliore di costi come pochi negli annali della Corporate America. A stupire non è tanto la sua corsa al risparmio e all'efficienza, una gara con protagonisti sempre impegnati a superare se stessi, quanto dove questo neo-Terminator dei costi ha trovato dimora. Blevins risiede a Apple, marchio dell'innovazione per eccellenza, più noto in passato semmai per non badare a spese quando si tratta di design o immagine.

Ma nel gruppo della Mela morsicata - pur impegnato nella diversificazione e lancio di nuovi gadget e servizi, compreso da poco lo streaming televisivo - a salire oggi non è la stella del prossimo guru, d'un futuro Jony Ive o Steve Jobs. È piuttosto, alle spalle del chief executive Tim Cook, l'astro del Blevinator. Incaricato di tenere in riga - o meglio sotto drammatica pressione - la vasta catena di fornitori di Apple e di curare con ossessiva attenzione la bottom line, quelle voci cruciali che devono far brillare il bilancio.

È una crociata che, ancora una volta, dovrebbe dare frutti nella trimestrale di Apple in arrivo il 28 gennaio. Conti attesi in un clima di ottimismo sulla performance, dopo che Apple ha riconquistato la vetta della market cap a Wall Street con i suoi 1.400 miliardi di dollari e non appare intenzionata a frenare. Anzi: solo da inizio anno il titolo ha guadagnato oltre il 7%, in tre mesi è salito del 31%, in sei mesi del 43% e in dodici ha più che raddoppiato il valore. Gli analisti, con vari gradi di entusiasmo, si rincorrono con aumenti del target per le azioni. Tra i più aggressivi è appena spuntato Dan Ives di Wedbush, secondo il quale Apple potrebbe essere destinata a raggiungere presto i 400 dollari, vale a dire a compiere un altro balzo in Borsa del 25 per cento.