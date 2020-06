L’armistizio fragile nel M5S per strappare il primo sì al pacchetto Ue, Mes compreso

Ma i veri nodi sono rinviati

Per questo primo voto non ci sarebbero grossi ostacoli per la maggioranza (che si muove sempre sul filo al Senato, come il voto sul decreto elezioni ha dimostrato), mentre un referendum sul Mes, secondo le stime dei vertici pentastellati, vedrebbe oggi una trentina tra deputati e senatori schierati sul “no”. Per il ricorso vero e proprio alla linea di credito, dunque, come anticipato sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, si aspetterebbe appunto settembre. Quando sarà chiaro se e quanta parte del Recovery Fund potrà essere anticipata, quando la Nota di aggiornamento al Def dovrà mettere nero su bianco le prospettive dell’economia italiana e quando il recovery plan sarà pronto. Almeno si spera.

Le ipotesi per la nuova governance

Sempre a settembre, non a caso, i pentastellati chiedono di rinviare le modifiche ai decreti sicurezza. Una volta capito che aria tirerà e superato lo scoglio elezioni, il Movimento adatterà ai tempi anche il suo direttivo. Al momento la certezza è soltanto una: avrà una segreteria-direttorio, nella quale si cercheranno di far confluire tutti i capicorrente, da Taverna a Luigi Di Maio (che si è ritagliato il ruolo di terzo, pragmatico, e invita alla «responsabilità»), fino allo stesso Di Battista. A meno che non convenga che lui resti fuori, a puntellare quella parte di Movimento ostile al Pd che in caso di elezioni in primavera (e/o di un partito di Conte) potrebbe tornare utile.