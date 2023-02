L’arrivo di Lvmh

Nel gennaio 2021 Lvmh finalizza l'acquisizione del marchio statunitense, chiudendo un lungo processo iniziato nell'ottobre del 2019, per 15,8 miliardi di dollari. Il ceo Bernard Arnault nomina come vicepresidente esecutivo e responsabile della comunicazione il figlio Alexandre, già ad di Rimowa. E sin dall'inizio la strategia appare chiara: pensare a un nuovo posizionamento dello storico marchio, che punti a interessare e conquistare le generazioni più giovani, Gen Z in testa, anche attraverso il lancio di sorprendenti collaborazioni.

2/13 4/13 Menu