L’art walking di Cagliari tra cere anatomiche, anfiteatro, bastioni e saline

Quel giovane anfiteatro di Karales aspetta prima di Cecilia al Teatro Lirico

Quanti gioielli si scoprono passeggiando nel capoluogo sardo, alcuni sono antichissimi eppure assai giovani, come l'Anfiteatro romano che risale alla prima età imperiale sulle pendici colle di Buoncammino ma che venne scoperto e riportato alla luce tra la seconda metà del XIX secolo e la prima del XX quando la cavea, l'arena e i corridoi emersero dalla roccia viva: adesso si può entrare persino nelle stanze dei gladiatori. Altre testimonianze imperdibili della Karales romana sono, senza dubbio, la villa di Tigellio, poeta e cantore che fece furore in età augustea - la casa degli stucchi è la vestigia più suggestiva -, nonché la Grotta della Vipera, monumento funebre coi serpenti scolpiti ai lati del frontone.

Anche la Basilica di San Saturnino, la più antica chiesa cittadina, in stile bizantino-protoromanico, risalente al V secolo, colpisce per la sua collocazione all'interno di una necropoli e soprattutto per gli scavi che hanno portato alla luce sepolture di epoca romanza e bizantina. Alla passione per l'archeologia dei cagliaritani si accompagna quella per le rappresentazioni teatrali: al Lirico, in particolare, è in scena in questi giorni Cecilia con musica di Licinio Refice.

Bonaria è un cimitero di arte, Santa Gilla una laguna di uccelli, poi Monte Urpinu e il Poetto tra diavoli e angeli

Non è dato sapere se la cassa contenente la statua lignea della Madonna con un mano una candela, rimasta sempre accesa, sia davvero approdata davanti al colle di Bonaria dove ora si trova il Santuario ai quali i cittadini sono più devoti, dipende dalla fede di ognuno: sicuramente questo rappresenta un luogo sacro e al tempo stesso ameno, che sorge accanto al Cimitero monumentale di Bonaria dove si trovava una necropoli punico-romana e paleocristiana. Passeggiare tra queste sepolture, che accolsero anche soggetti acattoloci, significa bearsi di sculture open air impregnate di neoclassicismo, realismo, liberty e in stile simbolista. Così come ci si lascia ammaliare dal tramonto accoccolato sullo stagno di Santa Gilla in cui si trovano le saline più longeve della Sardegna: qui è consigliato alzare lo sguardo per intercettare la traiettoria di cormorani, fenicotteri, aironi.

I fenicotteri dello stagno di Santa Gilla

Così come altrettante emozioni regala salire al Parco del Monte Urpinu, autentico belvedere su tutta Cagliari, dove anche in questo periodo dell'anno è possibile stendere la tovaglia per un picnic a base di pecorino e pane carasau, sottile come carta da musica, tra i pini e i laghetti. Per abbracciare tutta la spiaggia del Poetto, la lingua di sabbia perfetta che nel capoluogo sardo è sinonimo di estate un po' tutto l'anno, si può incamminarsi lungo il sentiero che porta alla Sella del Diavolo, il promontorio più suggestivo, dove gli iris sono già fioriti e fa capolino il mare celeste e celestiale di quella che è chiamata la Baia degli Angeli.