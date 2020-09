L’Art Weekend stimola il rinnovamento dell’arte a Zurigo

La giovane galleria Suns.Works di Lorenzo Bernet, invece, ha aperto a dicembre 2019 con un approccio multidisciplinare che avvicina arte e musica. Durante l'Art Weekend ha allestito un dialogo tra la giovane francese Marie Matiusz, classe 1994, e il tedesco Matthias Schaufler, 30 anni più anziano, attivo nella scena di Colonia degli anni 90 (prezzi per Marie Matiusz da 1.200 e per Matthias Schaufler da 25.500 franchi).

Gallerie in espansione

Anche la nota galleria Tel Aviv Sommer Contemporary Art , la più importante per l'arte contemporanea in Israele, ha aperto di recente un pop up a Zurigo all'interno di un appartamento in pieno centro. Un ambiente domestico in cui sono perfettamente inserite le sculture di Nina Beier, danese, classe 1975: dei lavandini anni 70 che richiamano delle voluttuose forme femminili. Il riferimento è amplificato dalla presenza di due performer: due donne incinte in cappotto color cammello sedute sul divano a guardare un punto definito nell'infinito (prezzi per le sculture tra 6.000 e 12.000 euro). Un'altra galleria top, Karma International , ha inaugurato un nuovo spazio di fronte alla propria sede con una collettiva di artisti della galleria. All'interno della sede principale, invece, sono in mostra i collage di Elisabeth Wild, scomparsa all'inizio di quest'anno all'età di 98 anni. Una mostra molto apprezzata dal pubblico e dai collezionisti, curata da Adam Szymczyk, che è un suo sostenitore. È stato lui a scoprirla ed esporre i suoi lavori – collage con figure geometriche ritagliate dalle riviste patinate da 7.000-10.000 franchi – a partire dal 2011 fino a Documenta nel 2014, insieme a quelli della figlia dell'artista, Vivian Suter, ora anche lei nota al pubblico internazionale.

La qualità dell'offerta

Elevata anche la qualità delle altre gallerie note di Zurigo. Da Gregor Staiger , che attualmente ha uno spazio espositivo a Milano, è allestita la quarta mostra in galleria di Vittorio Brodmann, nato nel 1987 a Basilea, un artista con cui la galleria ha iniziato a lavorare subito dopo il completamento dell'accademia e che si è sempre distinto per formati atipici e per la sua originalità. Nonostante il successo, infatti, Brodmann continua a rinnovare il proprio stile, anzi le conferme del mercato sono per lui uno stimolo ad interrogarsi sulla propria arte (prezzi da 5.000 a 25.000 franchi). “Siamo soddisfatti della risposta dei collezionisti sia in questa occasione, che nei confronti della mostra a Milano” spiega Gregor Staiger. “Siamo ottimisti sul futuro”. Sempre all'interno del Löwenbräu-Areal, un complesso ex-industriale adibito a spazio per l'arte che, però, ha perso un po' della sua vivacità, è presente la mega-galleria Hauser & Wirth con due mostre di nuovi lavori di Rita Ackermann (55.000-350.000 dollari) e Matthew Day Jackson (5.000-175.000 dollari). In un'altra zona ex-industriale, la galleria Peter Kilchmann ha inaugurato tre personali: quella dell'americano Paul Mpagi Sepuya, un nuovo ingresso nella scuderia della galleria, che indaga l'identità queer e la rappresentazione del corpo nero attraverso la fotografia concettuale e l'autoritratto (4.000-20.000 franchi); quella di John Coplans, che Kilchmann ha mostrato già negli anni ’90 e che costituisce un contrappunto sul tema della rappresentazione del corpo maschile attraverso la fotografia (15-45.000 dollari); e quella dello svizzero Marc Bauer, un artista che ha appena ricevuto il prestigioso premio svizzero Prix Meret Oppenheim 2020 attualmente in mostra alla Berlinische Galerie in seguito alla vincita del Gasag Art Prize 2020 (10.000-20.000 franchi). Al piano di sotto, un'altra galleria storica di Zurigo, Eva Presenhuber , mostra sculture monumentali di Ugo Rondinone di una serie che contemporaneamente è in mostra anche da Esther Schipper a Berlino e da Gavin Brown a Roma.

Nell'edificio di Mai 36 Galerie , non lontano dalla Kunsthaus Zürich , due piani sono dedicati ad una retrospettiva di 50 anni di carriera di Matt Mullican (prezzi 5.000-110.000 franchi), mentre un altro piano è occupato da una mostra che mette in dialogo tre artisti il cui lascito è trattato dalla galleria: l'italiano Luigi Ghirri, Christian Lindow e Daan Von Golden.

Come funziona

Giunto alla terza edizione, il l' Art Weekend di Zurigo si sostiene in parte con le quote di partecipazione (non rivelate dall'organizzazione, secondo indiscrezioni non confermate intorno ai 500 euro per gli spazi non-profit e 2.000 euro per le gallerie), il resto viene finanziato dalla città di Zurigo e dalla banca private Mirabaud . A causa del Covid, altri possibili sponsor sono saltati. Il numero dei partecipanti è rimasto più o meno invariato rispetto al 2019: dieci istituzioni, 24 gallerie e 11 spazi non-profit, ai quali quest'anno si sono aggiunti tre editori. L'organizzazione è, infatti, attenta a mantenere la qualità: c'è una commissione accademica per gli spazi istituzionali e una commissione selezionatrice per le gallerie e gli spazi non-profit. Ne fanno parte i membri fondatori: Victor Gisler della galleria Mai 36, Marie Lusa e Gregor Staiger della galleria Gregor Staiger, Eva Presenhuber dell'omonima galleria e Scipio Schneider dello spazio non-profit Acrush . La direttrice è Charlotte von Stotzingen. Un accento particolare viene posto sia sulla multidisciplinarietà dell'evento – quest'anno sono stati organizzati una serie di incontri, trasmessi anche online, sul tema arte e scienza in collaborazione con la prestigiosa università ETH – sia sull'aspetto multiculturale. Infatti il weekend collabora con il Gallery Weekend di Pechino , con il quale organizza talk e visite reciproche (quest'anno, chiaramente, saltate). La prossima edizione dovrebbe essere a giugno. Chissà se, come gli altri anni, sarà preludio ad Art Basel , oppure confermerà la propria autonomia sulle fiere.