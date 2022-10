L’arte contemporanea passa il test d’autunno da Christie’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

I due cataloghi proposti nel primo pomeriggio da Christie's Londra il 13 ottobre (per allienare il fuso per la diretta tv con l’Asia) hanno ricevuto accoglienze assai diverse. Il catalogo generale composto da lavori di artisti affermati da decenni o recenti ‘favoriti' della speculazione internazionale ha dato buoni risultati, mentre la collezione di arte africana non ha lanciato nessun nuovo artista in particolare.

«Head» di William Kentridge

Il catalogo di 46 opere d'arte ed un prodotto digitale di investimento (noto anche come NFT) è andato interamente venduto dopo il ritiro di tre lotti, fra cui una tela milionaria di Peter Doig (stima 2,8-3,5 milioni di £), un'orrenda ‘scultura' di Kaws, una volta prediletto del mercato asiatico, e un recentissimo (2014) lavoro di Urs Fisher, per un ricavo totale di 72,5 milioni di sterline con le commissioni, grazie anche alla debolezza della sterlina sul dollaro.



«Early Morning, Sainte-Maxime» di David Hockney

Artisti affermati

Ben 39 milioni, oltre la metà del totale, sono concentrarti in tre lotti di artisti storicizzati e prodotti oltre trent'anni fa. Paradossalmente il più recente è un lavoro tardo di Francis Bacon di cui si celebra il trentennale dalla scomparsa. Un tipico pannello del 1990 singolo di grandi dimensioni con una figura omoerotica ha stentato a raggiungere la stima bassa di 7 milioni di £ grazie alle commissioni, forse anche a causa della contemporanea offerta alla fiera Frieze Master di altri due lavori simili dell'artista. Non ha avuto problemi, invece, a superare la garanzia il dipinto del 1968-69 ‘Early morning, Sainte-Maxime' di David Hockney, una gradevole veduta marina senza figure che si discosta dalla nota e coeva produzione californiana dell' ottantacinquenne artista pop inglese. Una protratta gara di rilanci ha sfiorato i 21 milioni di £, oltre il doppio della stima alta. Aggiudicazione oltre la stima anche per un lavoro atmosferico di Gerhard Richter del 1971, uno ‘Studio di nuvole (verde-blu)' comparso sul mercato l'ultima volta 40 anni fa, che ha realizzato oltre 11 milioni di £ da una stima di 6-8 milioni. Anche una seconda opera del maestro tedesco, un lavoro astratto dai toni acidi ‘Zacharopoulos' del 1983 ha superato la stima alta, questa volta grazie alle commissioni, sfiorando 2 milioni di £. Nella gruppo dei novantenni dai risultati milionari vi è anche Frank Auerbach con una veduta di ‘Pimrose Hill' del 1978 aggiudicata probabilmente alla garanzia a 2,4 milioni, e Bridget Riley la cui tela a linee verticali colorate ‘Praise I' ha superato la stima a 2,2 milioni.



«Jesus; The Living Dead (after ‘Jupiter Cloudscape)» 1982 di Glenn Brown

Artiste contemporanee

Un gruppo nutrito di artiste ha dato buone soddisfazioni anche se senza generare le lunghe battaglie di rilanci a cui ci avevano abituati le aste prime dell'estate, con l'eccezione di Tracy Emin con l'inquietante ‘Like a Cloud of Blood', lavoro offerto direttamente dall'artista per finanziare le sue attività a Margate, conteso fino a 2,3 milioni di £. Contesa anche la tela della cinquantenne Jennifer Guidi ‘Purple Rain' del 2016, lavoro a campo viola aggiudicato a 330mila £ da una stima di 120-180mila £, nonché un lavoro decorativo con uccellino di Ann Craven del 2011 ‘Stepping Our With the Cherries' che è passato di mano a 240mila £ (stima 70-100mila £). Nuovo record per Sarah Ball: il ritratto femminile nero di un metro quadrato esibito alla Royal Academy nel 2018 ha superato appena la stima alta grazie alle commissioni, fermandosi a 94.500 £, mentre un ritratto sempre femminile nero di Mickalene Thomas è stato ‘svenduto' a 56.700 £ da una stima di 120-180mila £.

«Wolkenstudie (grün-blau)» di Gerhard Richter

Pittura in grande formato

Altro trend del catalogo la presenza di dipinti di grande formato con una tela di Glenn Brown ‘Jesus The Living Dead' probabilmente salvata dalla garanzia a 2,2 milioni pari alla stima bassa con le commissioni, mentre la tela figurativa ‘Turning Point I' del 2009 di Adrian Ghenie ha raggiunto 2,7 milioni entro la stima di 2,2-2,8 milioni di £.‘Landscape' dai colori accesi di Nicholas Party ha raddoppiato la stima, invero, già alta di 700mila £ raggiungendo quasi i 1,5 milioni di £. Infine il paesaggio ‘Croquet' di Scott Kahn ha sfiorato 800mika £, un multiplo della stima di 100-150mila £.