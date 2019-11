L’arte contemporanea trova spazio all’interno delle aziende Non solo la grandi corporate scelgono il linguaggio degli artisti per interagire con i clienti e il territorio di riferimento. Quattro storie di normale collaborazione artistica durante il tempo produttivo di Nicola Zanella

Spazio San Paolo Invest a Treviglio. Installation View della mostra personale di Davide Mancini Zanchi (Urbino, 1986) , novembre 2017 A Cura di Sara Fontana. Davide Mancini Zanchi è rappresentato dal A + B di Brescia

5' di lettura

Sono noti a tutti i legami tra grandi aziende e arte contemporanea simboleggiati in Italia da importanti fondazioni come quella creata da Prada, da collezioni corporate ricche di capolavori come nel caso di Banca IntesaSanpaolo o da sponsorizzazioni come quella di Enel a sostegno del Museo Maxxi di Roma

Meno noto è come da Milano alla provincia più sperduta siano fiorite negli ultimi anni realtà aziendali più piccole che hanno deciso di investire in modo continuativo in progetti legati all'arte contemporanea, non solo a fini di comunicazione, e con grande attenzione anche verso artisti emergenti italiani, forse i più adatti anche a chi non ha grandi budget.

Spazio Leonardo a Milano. Installation view della mostra personale di Filippo Minelli. Una delle bandiere, Across the Border (Bananas) 2009, è stata acquisita da spazio Leonardo stesso a 2.800 euro. Filippo Minelli è rappresentato da UNA Galleria di Piacenza

Mostra o ufficio?

I quattro casi sotto descritti raccontano di realtà aziendali che hanno aperto le loro porte all'arte contemporanea, con progetti di qualità e di ricerca, andando oltre le sponsorizzazioni e le acquisizioni, ma diventando in un certo senso esse stesse spazi espositivi. Realtà, anche piccole o periferiche che si fanno carico della produzione di nuove opere e che si interfacciano con un pubblico spesso totalmente estraneo al sistema dell'arte, “colonizzando” territori geografici e simbolici poco esplorati.



La Gallery di Monteverdi Tuscany in Val d'Orcia. Insallation View della mostra personale di Laure Prouvost. Laure Prouvost ha rappresentato la Francia alla Biennalle di Venezia 2019 ed è rappresentata Da Lisson Gallery e da Galerie Nathalie Obadia

Gli esempi: Treviglio

«Lo Spazio Sanpaolo Invest nasce con un obiettivo preciso, che ha preso corpo in questi anni di attività: dedicare attenzione alla promozione dell'arte contemporanea sul territorio con un interesse specifico per i giovani emergenti, distante da un collezionismo strutturato e orientato al percorso di un artista». Così Ermanno Tassi, private banker e responsabile della sede di San Paolo Invest di Treviglio descrive la sua motivazione nel creare uno spazio espositivo all'interno dell'agenzia che dirige. L'attività espositiva dell'agenzia Sanpaolo Invest nasce in parallelo al premio Città di Treviglio e spesso ha dedicato una mostra ai vincitori dello stesso: Alessandro Quaranta, Matteo Fato, Christian Fogarolli, oltre ad esempio a Davide Mancini Zanchi e Filippo Berta. La stagione 2019/2020 aprirà, invece, con una personale di Antonio Fiorentino (Barletta,1987) dal titolo «Hermetica Hesperimenta». Ogni progetto prevede un budget dai 4.000 agli 8.000 euro in base alle esigenze specifiche. Tassi si dice molto soddisfatto dei legami personali creati con gli artisti durante gli anni e parla della costruzione di una mostra come un'esperienza emotiva molto felice.



Rytz Monet, 20 YEARS AGO, 2016, ferro, luci led, materiale elettrico. Installation view presso l'azienda Malagoli Aldebrando Srl di Modena. Rytz Monet è rappresetnato dalla galleria Michela Rizzo di Venezia

Per favorire il dialogo tra gli artisti e i collezionisti durante la mostra vengono sempre organizzate, ad esempio, visite private per i soci del Club Gamec di Bergamo è inoltre importante sottolineare come gli artisti diventino i soli proprietari di tutte le opere prodotte.

Tassi, infine, racconta orgoglioso di come in questi anni alcuni clienti si siano avvicinati all'arte contemporanea frequentando il suo spazio e in qualche caso siano diventati a loro volta collezionisti. Molti di più dei collezionisti che sono diventati suoi clienti, aggiunge poi divertito.



Milano

Nel distretto finanziario di Porta Nuova a Milano, Spazio Leonardo agenzia di Leonardo Assicurazioni che ospita circa 400 tra dipendenti e collaboratori, dal 2018 ha iniziato un programma espositivo che prevede tre mostre l'anno. Il direttore di Spazio Leonardo Gian Luca Buzzetti, motiva così le ragioni che hanno spinto Spazio Leonardo a intraprendere questo progetto: «Per noi il Progetto Gallery rientra in un più ampio concetto che vede la rappresentazione della filosofia di Leonardo Assicurazioni in Spazio Leonardo, un ambiente poliedrico pensato per essere uno dei veicoli principali per entrare ancora a più stretto contatto con la città di Milano e i milanesi in genere. L'obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento sociale per la nostra comunità abbattendo i confini determinati dal solo business attraverso la disponibilità ad ospitare i cittadini in eventi, forum, mostre, alla ricerca di una contaminazione positiva e facendo anche noi da volano in questa crescita ed evoluzione della nostra Città».