L’arte e i collectible di lusso fondamentali per il portafoglio del futuro

La nuova edizione, l’ottava, del report biennale di Deloitte Art & Finance, mostra un’istantanea del settore molto diversa rispetto al lontano 2008, anno di lancio dell’iniziativa, un anno terribile per il mercati finanziari, ma che ha dato avvio a una nuova interpretazione dell’Arte, quale asset alternativo per li investimenti. Dalla pubblicazione del primo rapporto, avvento poi nel 2011, il settore è infatti cambiato. Per capire i cambiamenti occorre partire da un dato oggettivo, ovvero la ricchezza degli ultra-high net worth individual (UHNWI) associata all’arte e al collezionismo che nel 2022 è stimata a 2.174 trilioni di dollari. Il report di Deloitte Art & Finance, realizzato in collaborazione con ArtTactic, prevede che questa cifra potrebbe crescere fino a 2.861 trilioni di dollari nel 2026, per effetto dell’aumento del numero di UHNWI in tutto il mondo e della loro maggiore allocazione di ricchezza nell’arte e nel collezionismo.

Il sondaggio di Deloitte

Man mano che i beni di lusso entrano a far parte del panorama artistico e finanziario, una quota maggiore di ricchezza sarà gestita dal settore. A spingere in questa direzione la situazione mondiale caratterizzata da una crescente incertezza geopolitica ed economica. Proprio questo stress economico globale, causato dall’impennata dell’inflazione nel 2022 potrebbe aumentare l’appetito degli investitori per l’arte, sia come bene di investimento che di consumo. Nel complesso l’arte agisce come una miglior copertura nei confronti dell’inflazione rispetto alle asset class tradizionali, le cui valutazioni dipendono principalmente dai flussi di cassa futuri attesi e dal valore temporale del denaro.Queste considerazioni sull’arte e sui collectible sono emerse dal sondaggio di Deloitte al quale hanno contribuito 435 soggetti (erano 388 nel 2021), quali banche private, family office, professionisti dell’arte e collezionisti di tutto il mondo, oltre ai big delle case di investimento, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Citi e Royal Bank of Canada.



Arte e wealth management

Se in passato dagli interlocutori finanziari si cercava di capire l’interesse per l’arte nell’offerta dei servizi di wealth management oggi non ci sono più dubbi: l’89% dei partecipanti al sondaggio riconosce che l’arte dovrebbe essere inclusa nei servizi di gestione patrimoniale, “un livello mai raggiunto negli ultimi 12 anni” come ha sottolineato Adriano Picinati di Torcello, Direttore Deloitte Luxembourg e Global Deloitte Art & Finance Coordinator. Questa percentuale è aumentata di 24 punti rispetto al 2011 (65%) e può essere spiegata dal desiderio dei clienti di nuovi prodotti e servizi, dalla spinta verso un’offerta olistica di gestione patrimoniale, dagli sviluppi tecnologici e normativi e da un maggiore interesse per gli attributi finanziari del fine art e dei collectible di lusso, siano orologi, gioielli, borse e oggetti vintage. Ma attenzione i gestori patrimoniali dovranno comprendere le esigenze e gli interessi generazionali qualora si trovassero a gestire il passaggio di beni e patrimoni. Fondamentale ascoltare i collezionisti della NextGen (35 anni o più giovani), che daranno forma al futuro del settore dell’arte e della gestione patrimoniale, e collaborare per creare un piano a lungo termine che includa sia l’arte che la pianificazione patrimoniale. Puntare su una maggior attenzione agli acquisti e alla conservazione della documentazione che oggi è ancora un atto manuale per la maggior parte dei collezionisti intervistati (74%) e solo il 24% ha un piano a lungo termine per le proprie collezioni.

Motivazioni finanziarie all’acquisto di arte

Se di anno in anno l’arte e ora anche i beni di lusso possono essere integrati nelle offerte di servizi di gestione patrimoniale, emerge che le motivazioni finanziarie all’acquisto di opere d’arte diventano sempre più importanti. Per il 60% dei collezionisti, il valore emotivo rimane il principale fattore ma il report ha rilevato, per la prima volta, che le ragioni finanziarie sono al secondo posto (il 41%) che ha spinto il valore sociale al terzo posto (indicato dal 36%). In particolare il possesso di opere d’arte da parte dei collezionisti più giovani sembra più motivato da ragioni finanziarie, con l’83% che afferma che i rendimenti degli investimenti sono una motivazione chiave (rispetto al 50% del 2021). Il 61% ha dichiarato che la diversificazione del portafoglio è importante (rispetto al 51% dell’ultimo rapporto) e circa la metà (51%) ha affermato di considerare l’arte come un “rifugio sicuro” in tempi incerti (rispetto al 34% del 2021).