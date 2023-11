L’arte espressionista di Gabriele Münter e Max Oppenheimer al Leopold

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

E’ un’immersione profonda in diversi volti dell’Espressionismo di stampo germanico quella offerta dalle due mostre autunnali del Leopold Museum di Vienna, con in più il sostanziale valore aggiunto del gran numero di capolavori firmati da espressionisti austriaci fondamentali come Egon Schiele, Richard Gerstl o Oskar Kokoschka, esposti nella mostra permanente. Conviene quindi prendersi tempo per muoversi tra i vari piani del cubo bianco dentro al Museumsquartier, iniziando dal secondo interrato, dove con oltre 130 opere selezionate da Ivan Ristic viene proposta la riscoperta di Gabriele Münter.

Gabriele Münter

Tedesca di nascita (1877), donna emancipata e a lungo economicamente indipendente grazie allo sfondo famigliare alto-borghese, talentuosa fotografa ancor prima di diventare pittrice, fu un’artista che amò sperimentare a tutto campo. Conosciuta e apprezzata in vita, dopo la sua morte nel 1962 e fino agli anni ‘90 Münter venne considerata soprattutto come compagna di Vassilij Kandinskij, che all’inizio del Novecento fu suo maestro alla scuola d’arte Phalanx di Monaco di Baviera, e con cui ebbe un’intensa relazione amorosa fino alle soglie della prima guerra mondiale.

Loading...

Cavaliere Azzurro

Assieme, e con numerosi compagni di strada, fra cui Paul Klee, Franz Marc e Alfred Kubin, i due tennero a battesimo nel 1911 il gruppo del Cavaliere Azzurro, alla cui prima mostra Münter partecipò con sei dipinti. E prima ancora l’artista era stata cofondatrice nel 1909 della Nuova Associazione degli Artisti di Monaco, assieme a Kandinskij, Alexej Jawlensky e Marianne von Werefkin.Sono i paesaggi a costituire un fulcro della produzione di Münter, che attorno al 1908, l’anno della sua prima personale a Colonia, imboccò decisa la via dell’astrazione e s’immerse in tavolozze dai colori accesi e pastosi, utilizzati anche per i ritratti, con esiti riconosciuti oggi come paradigmatici dell’Espressionismo di stampo tedesco.

Gabriele Münter e Max Oppenheimer al Leopold Museum di Vienna Photogallery12 foto Visualizza

Max Oppenheimer

Al primo interrato del Leopold Museum è invece di scena la maggiore retrospettiva finora dedicata al pittore e grafico austriaco Max Oppenheimer (“Espressionista della prima ora”), che dopo luminose affermazioni vide il proprio destino segnato dall’inevitabile fuga negli Stati Uniti, allorché le persecuzioni naziste non gli lasciarono scampo né a Berlino né a Vienna, le sue opere “degenerate” vennero confiscate e tolte dai musei del Reich e molte altre andarono disperse (in mostra vi sono a mo’ di esempio fotografie di una decina di sue opere forse distrutte, forse scomparse in qualche caveau). Un destino, il suo, condiviso da tanti esuli, che oltreoceano non riuscirono a ricostruirsi una carriera: nel 1954 Oppenheimer morì in miseria e in solitudine a New York. Prima però, durante i decenni di spiccato pendolarismo tra la capitale austriaca e quella tedesca, la sua fama lo consacrò fra l’altro ritrattista di celebri artisti e intellettuali. La mostra curata da Hans-Peter Wipplinger è così al tempo stesso un avvicinamento a una figura chiave dell’Espressionismo austriaco e una vasta carrellata di ritratti di uomini che segnarono il ventesimo secolo: Thomas Mann e August Strindberg, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Adolf Loos, l’amico e compagno di atelier Egon Schiele, Ferruccio Busoni, Richard Strauss, Arnold Schönberg.Il percorso espositivo mette in luce anche il secondo eccellente talento di Oppenheimer: egli stesso musicista, l’artista seppe tradurre infatti la propria passione in un ampio numero di raffigurazioni che colgono il momento della creazione e dell’esecuzione di composizioni musicali.

Gabriele Münter. Retrospettiva, a cura di Ivan Ristic, Leopold Museum, Vienna, fino al 18 febbraio