L’arte finanziata da un profumo: così nacque il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle, Il Giardino del Tarocchi, litografia, 1991. Copyright: Niki Charitable Foundation. Photo: Ed Kessler

Nel 1981, un anno prima del lancio della fragranza, Warhol ritrasse Carlo e la moglie Tina, a suggello della passione per l’arte del manager, che lo avrebbe condotto direttamente a Niki de Saint Phalle e a rendere accessibile al pubblico la sua collezione nel Museo dell’Aranciera di Villa Borghese, a Roma, che oggi porta infatti il suo nome. È stato aperto nel 2006, anno della sua morte, che ha seguito di quattro anni la scomparsa di Niki de Saint Phalle.

L’arte è dunque un filo rosso che collega passato e presente della fragranza: di recente al MoMA PS1 di New York è stata inaugurata la più importante mostra mai dedicata negli Stati Uniti a Niki de Saint Phalle, sponsorizzata proprio da La Prairie. In contemporanea e molto più facilmente raggiungibile soprattutto in questo periodo, un’altra bella mostra sull’artista è stata inaugurata in vari indirizzi di Capalbio, dove resterà aperta fino al 3 novembre. D’estate o d’autunno, non perdete l’occasione di seguire il percorso artistico ed esistenziale del Giardino dei Tarocchi, magari accompagnati dal profumo, che è ancora prodotto, anche se riformulato, ha un nuovo flacone e soprattutto è molto difficile da trovare in commercio. Le bottiglie originarie, anche vuote, possono toccare diverse migliaia di euro nei siti di collezionismo.

I lavori nel Giardino vennero interrrotti alla sua morte, come lei stessa aveva stabilito, nel 2002: «Se la vita è come un gioco di carte, noi siamo nati senza conoscerne le regole - scrisse - e dobbiamo dunque accontentarci di quello che abbiamo in mano e fare il nostro gioco».