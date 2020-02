L’arte indiana non si arrende a rallentamento economico e proteste Il subcontinente reagisce a un anno in contrazione: fiere, aste e gallerie in campo per difendere la scena artistica di Maria Adelaide Marchesoni

Surendran Nair - Suffrages: Study (1) for a fountain sculpture to be installed at Kurukshetra, Parikshitgarh, Kalinga, Plassey, Meeurt, Jallianwalabagh, Khurja,Thirur, Podannur, Amritsar, Calcutta, Alwar, Delhi, Ayodhya, Bombay, Surat, Godhra, Ahmedabad, Kathua, Srinagar etcc & Onakkoor. (Epiphany. Cuckoonebulopolis) - Olio su tela, 2014-2018 (Courtesy: Sakshi Gallery, Mumbai)

Le prospettive per i prossimi dodici mesi elaborate da ArtTactic sul mercato d’asta dell'arte dell'Asia meridionale, consueto appuntamento con l'Outlook, sono state riviste al ribasso (da neutre a negative), dopo la contrazione a 81,9 milioni di dollari nel 2019 (-11%). Sono diminuiti al 22% dal 25% del 2019 gli esperti del mercato dell'arte internazionali intervistati che credono ancora uno sviluppo positivo per il mercato dell'arte moderna e contemporanea dell'Asia meridionale nel 2020, mentre il 50% ritiene un consolidamento intorno ai livelli attuali (in calo rispetto al 56% del gennaio 2019). Infine, il 28% degli esperti non ha una visione positiva per il futuro e prevede un trend negativo nel 2020 (era il 19% nel gennaio 2019).

Le prospettive negative per il mercato dell'arte dell'Asia meridionale sono legate all'incertezza politica e al rallentamento della crescita economica e, non da ultimo, i disordini che interessano l'India.

I dati macro

Se il 2019 è stato un anno negativo per l'economia indiana il 2020 si presenta anche peggio. Il prodotto interno lordo è indicato in crescita al 4,8% il livello più basso dal 2009, anno della crisi finanziaria globale, quando il Pil era cresciuto del 3,1%. Il settore immobiliare, che di solito traina l'economia, ha vacillato a partire dalla smonetizzazione del novembre 2016 (provvedimento immediato che ha interessato le banconote da 500 e 1.000 rupie che costituivano l'86% del contante in circolazione – del valore rispettivamente di circa 7 e 14 dollari Usa – hanno perso nell'arco di 3 ore e 45 minuti lo status di moneta a corso legale) e quello automobilistico, che favorisce la crescita delle industrie ausiliarie, negli ultimi due anni ha registrato un declino con un aumento della disoccupazione. A ciò si aggiunge il fatto che il 2020 è iniziato tra le proteste nazionali contro il governo per aver imposto leggi indù-maggioritarie, il cosiddetto Citizen Amendment Act (CAA) e aver represso con violenza il dissenso. Le proteste sono legate a una controversa legge sulla cittadinanza approvata l'11 dicembre 2019 dal Bharatiya Janata Party (BJP), il partito nazionalista indù al potere in India, che permette a coloro che subiscono discriminazioni religiose e provengono da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh, appartenenti a comunità indù, sikh, buddiste, jain, parsi o cristiane, no musulmani, residenti in India, di richiedere la cittadinanza accelerata. Gli oppositori della legge sostengono che il CAA priverebbe i musulmani della loro cittadinanza se non in grado di fornire prove sufficienti della loro identità

India Art Fair

In questo contesto economico l'arte non si arrende anche se le tensioni politiche in città sono approdate all'interno di India Art Fair (IAF) che si è svolta a New Delhi dal 31 gennaio al 2 febbraio. L'ultimo giorno di apertura la polizia, dopo una segnalazione anonima, ha fatto un sopralluogo per verificare il contenuto politico di un'opera d'arte realizzata presso lo stand del Centro Culturale dell'Ambasciata d'Italia da Post-Art Project, uno studio d'arte fondato da Gargi Chandola e Yaman Navlakha, con l'intervento di circa una dozzina di artisti che rappresentavano diversi background, tra cui le fedi indù e musulmane, così come la comunità LGTBQ. Gli artisti avevano invitato i visitatori a contribuire a realizzare un collage di 15 pannelli di 10-12 artisti cuciti insieme; ogni pannello commentava la violenza sulle donne, i diritti LGBTQ+, il disegno di legge trans, le comunità emarginate, oltre a celebrare anche l'unità artistica tra le diverse comunità.

La proposta artistica

In fiera presenti i temi della politica, della migrazione, dell'identità, del genere, del cambiamento climatico attraverso una molteplicità di media. Tra gli artisti interessante il lavoro di K. P. Reji (nato nel 1972, Kerala India) affronta l'attuale politica locale e globale utilizzando momenti semplici della vita quotidiana della gente comune, di solito con un elemento di arguzia come nel dipinto, intitolato «Good morning. So.. What is Trump Saying Today?» (da The Guild Mumbai , prezzo pari a 29mila dollari). Nel recente corpus delle sue opere figurano bambini, impegnati nelle loro attività quotidiane quali giocare, andare a scuola o in classe. Anjan Modak (Calcutta, 1982) fa parte di una nuova generazione di artisti che esplora la pressione delle situazioni sociali e la celebrazione dell'”Uomo” che cerca di emergere. Lo stato politico e sociale del Paese influenzano in modo significativo i suoi dipinti (da Emami Art Gallery le sue opere presentano un range di prezzo compreso tra 1.400 e 4.500 dollari).

Saskia Fernando Gallery è stata la novità di quest'anno per IAF, poiché è la prima galleria dello Sri Lanka ad esporre in fiera. Nello stand ha presentato alcuni artisti e in particolare il lavoro Chandraguptha Thenuwara un artista e un attivista il cui intero lavoro è dedicato alla lotta contro la corruzione politica nello Sri Lanka. Nel 1997 ha iniziato una serie di lavori dal titolo «Barrelism» in risposta al cambiamento del paesaggio urbano di Colombo durante la guerra, mentre in altri lavori ha realizzato una presentazione astratta sul malfunzionamento della politica e della società contemporanea (opere da 12.000 $).

Chandraguptha Thenuwara - Camouflage, 2004 - acrilico su tela (92x122 cm) -(Courtesy: Saskia Fernando Gallery, Sri Lanka)

L'artista Surendran Nair, nato in Kerala, (rappresentato da Sakshi Gallery di Mumbai con prezzi da 26.000 euro a 58.000 euro in relazione alle dimensioni) si occupa del cambiamento climatico e delle politiche di genere. Il lavoro di Nair mostra una donna seduta da sola su un albero senza foglie in un deserto, come un uccello pronto a volare via. Nella serie «The Impossible Bouquet» l'artista Raghava KK si ispira alla tradizione olandese delle nature morte e raccoglie fiori di diverse stagioni per creare un bouquet impossibile. L'artista traccia un parallelo con la condizione di essere indiano - una democrazia impossibile, un bouquet impossibile, uno spazio in cui convivono entità apparentemente contrastanti come i cartoni animati e i personaggi storici (50.000 $ per un dipinto di grandi dimensioni da Art Musings , Mumbai).