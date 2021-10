L'arte di mutare pelle: immergersi nelle metamorfosi di Refik Anadol

4' di lettura

Guardava i muri con l'intensità di un serpente, e come il più giovane dei serpenti cosmici, progenitore e distruttore insieme, si chiedeva come mai a pochi anni dal secondo millennio pareti, soffitti e finestre, affacciate sul blu del Mar di Marmara, non si muovessero, non si arrotolassero, non cambiassero pelle e colore insieme a lui.

Refik Anadol , il piccolo Naga, ultimo discendente degli uomini-serpente della mitologia induista, aveva otto anni, era il 1993 a Istanbul, quando si pose la domanda che avrebbe illuminato il resto della sua vita e avrebbe fatto di lui uno dei primi e dei più avveniristici, enciclopedici e grandiosi, nel senso delle superfici di ogni sua opera, media artist e regista. A lui, al suo mirabolante manierismo digitale, Bulgari ha chiesto di realizzare l'installazione Serpenti Metamorfosi, che nascerà nel cuore di Milano, dal 4 al 31 ottobre e da lì si muoverà a Shanghai, a Los Angeles e altre metropoli. Un omaggio, quello della celebre maison romana, alla città che è diventata uno degli epicentri della pandemia ed è oggi simbolo di rinascita e rinascimento.

Un dettaglio della scultura tridimensionale, realizzata attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, parte dell’installazione “Serpenti Metamorfosi” che Bulgari ha commissionato all’artista multimediale e regista Refik Anadol.

A Milano, dunque, per la prima volta Bulgari ha presentato la sua collezione di Alta Gioielleria e, di nuovo a Milano, nello spazio fisico e virtuale, espositivo e immaginifico di piazza Duomo, ha scelto di tornare per regalare alla città una mostra aperta a tutti: le ultime creazioni ispirate alla bellezza del serpente, simbolo della casa dagli anni Quaranta, e l'opera immersiva e ipnotica di Refik Anadol. A darle vita sono 200 milioni di immagini di natura, di cui 70 milioni sono fiori, provenienti dalle biblioteche scientifiche online e dalle pagine social di tutto il mondo. Fiori cresciuti nelle immense praterie della “nuvola”, fiori come dati informatici che il computer trasforma in pigmenti, e pigmenti che a loro volta diventano tela in 3D per raccontare la più gioiosa e caleidoscopica primavera contemporanea.

Bracciale-orologio a serpente in oro e smalti policromi (ca1965). Il corpo, snodato a forma di serpente, ha scaglie decorate in smalto bianco, nero, verde e turchese; la testa, con occhi in smeraldi a goccia, cela un quadrante di forma circolare. Tutti i gioielli di queste pagine fanno parte della collezione Serpenti Heritage, BULGARI.

In primavera si rinasce, si cambia pelle, si splende. Doveva essere primavera quando Refik Anadol, bambino, ha scoperto Blade Runner. «Era stata mia madre a farmi vedere il film di Ridley Scott, ed ero talmente dentro quella storia che poche ore dopo ho cominciato a fissare le pareti di casa e a chiedermi perché mai non cambiassero colore come quelle dei grattacieli di Los Angeles. Mia madre mi aveva portato subito dallo psichiatra, ma evidentemente non dovevo avere nulla di strano visto che poco dopo ho ricevuto in dono il mio primo computer, ovvio videogames, e a quel punto mi sono domandato se il cervello della macchina fosse davvero lo spazio nel quale giocavo e nel quale volevo entrare», racconta Refik dal suo studio di Los Angeles, la città vera questa volta, dove è iniziata la sua seconda vita e dove oggi progetta “architetture e sculture postdigitali” insieme ad architetti, neuroscienziati, ricercatori della Nasa e a un gruppo di 14 artisti come lui, giovanissimi e internazionali. Sono nate qui installazioni come WDCH Dreams, rielaborazione di un secolo di archivi digitali della Filarmonica di Los Angeles, proiettata sulla “pelle” della Walt Disney Concert Hall di Frank O. Gehry; o Sense of Place, che trasforma in immagine e in tempo reale i dati ambientali della città di Oakland, o Wind of Dubai, ed è il vento che diventa volume atmosferico, o ancora Interconnected per l'aeroporto Charlotte di Douglas, milioni di dati di passeggeri che prendono davvero il volo, o il recentissimo Sense of Space, Connectome Architecture+Molecural Architecture, presentato all'ultima Biennale di Architettura di Venezia.