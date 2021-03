L’arte di quattro “regine” a confronto

Immergendoci nella spiritualità di Lai, nell'ironia giocosa di Calzia, nei colori solari di Lussu, nel rigore estetico di Rossi si scoprono inusitate esperienze di ricerca, con i rimandi tra passato e presente che si fanno più chiari, meno disturbati da rumori bianchi.

Attraverso quattro tra le artiste più note del panorama sardo s'intende individuare un percorso comune che restituisce la capacità di trattare elementi peculiari della storia, della cultura, della natura del territorio sardo per restituirli alla collettività elaborati in linguaggi contemporanei aventi la straordinaria capacità di varcare geograficamente i confini “regionali” per divenire patrimonio collettivo internazionale.

“Reinas”, al Museo Ettore Fico di Torino, curata da Efisio Carbone, è prorogata fino al 20 giugno