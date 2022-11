L'arte della riparazione è la nuova via di design e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Riparare i viventi di Maylis de Kerangal è un libro molto potente. Il protagonista è un cuore, “una scatola nera che ha filtrato, registrato, archiviato”, e che, nonostante tutto, trova il modo di non smettere mai di pulsare. A quasi dieci anni dall'uscita, il romanzo rimane uno dei titoli più evocativi della letteratura recente perché centra un concetto chiave, nella sua semplicità: si ripara ciò che è prezioso, si vuole sempre dare una seconda vita a ciò che ci è caro. Negli ultimi tre anni il concetto di riparazione è tornato al centro del dibattito in psicologia, in architettura, nella scienza, nel design. Riparare le relazioni umane, riparare il rapporto fra uomo e natura, riparare le cellule grazie alla terapia genica. In queste settimane, il Parlamento europeo sta discutendo una normativa sul diritto alla riparazione di beni elettrici ed elettronici. Da qualche tempo, la moda, non solo di nicchia, punta sull'upcycling.

La riparazione porta con sé un concetto di valore aggiunto dell'oggetto che il mondo del design conosce bene. Oltre al kintsugi, basti pensare alla lunga tradizione del restauro conservativo e antiquariale, o alla meno nota pratica di riparazione dei manoscritti medioevali con fili di seta e trame che ricordano il ricamo. R for Repair: London x Singapore, appena conclusasi alla galleria Design 1900 - Now del Victoria & Albert Museum ha esploratp la cultura della riparazione attraverso dieci oggetti affidati ad altrettanti designer dei due Paesi. C'era una casa delle bambole realizzata dallo studio Studiomama per ospitare piccoli arredi acquistati a fine anni Sessanta in un negozio di giocattoli, una scatola da cucito del XVIII secolo trasformata in tavolino dal designer Rio Kobayashi, un piattino rotto del ristorante Maxim's di Parigi, riletto con colla e graffette da Studio Dam di Singapore. «Il progetto celebra la riparazione come qualcosa che aggiunge nuovi livelli di lettura all'identità e al significato di un oggetto, lo aggiorna, cucendone insieme il lato emotivo e quello funzionale», ha detto Jane Withers, co-curatrice della mostra insieme a Hans Tan.

Loading...

Riflettendo su questo concetto, Davide Malberti, ceo di Rimadesio, fa un esempio emblematico. «La nostra libreria Zenit si presta ad essere modificata, spostata, integrata, vissuta pienamente per decenni da chi la acquista. È un pezzo del 1997, ma i clienti non hanno mai smesso di contattarci per accessori e aggiunte. Proprio di recente abbiamo presentato un nuovo montante con l'illuminazione e molti ci hanno chiesto di poterlo sostituire ai propri, in un'ottica di massima sostenibilità».

Un caso, quello di Zenit, che non è un unicum: «La parte principale dei nostri prodotti è progettata da Giuseppe Bavuso con sistemi di assemblaggio a incastro che permettono facilmente sostituzioni e riparazioni. A questo si sommano le validissime squadre di montatori che agiscono sul territorio tramite i nostri rivenditori e, entro il prossimo anno, un nuovo software per gestire il post-vendita in modo ancora più integrato ed efficiente», conclude Malberti. Nel suo stabilimento di Tolentino, Poltrona Frau ha un intero reparto dedicato alle riparazioni, perché allungare il ciclo di vita di un prodotto è la prima forma di sostenibilità. Si offrono due tipi di servizi: il rientro dell'oggetto in sede, dove vengono svolti restauri, ripristini parziali e globali, cambi di rivestimento sia di pezzi storici sia di più recenti, oppure un servizio a domicilio, dedicato ai clienti italiani, per piccoli lavori di manutenzione come pulizia, invigorimento delle piume, ritocchi, sostituzione di meccanismi. Nel 2021 sono state effettuate 240 riparazioni a Tolentino e 120 interventi a domicilio. E se la patina su una poltrona in pelle è un valore aggiunto che la rende unica, «per macchie da sversamento di liquidi - che sono le più frequenti - abrasioni, graffi si lavora caso per caso grazie al consolidato bagaglio conoscitivo degli artigiani. Nel caso di un graffio su un lembo di pelle, si adotta una tecnica simile al restauro, replicando il colore nelle sue molteplici nuance e applicandolo con maestria per nascondere qualunque intervento successivo alla produzione del prodotto. L'abilità più grande sta nel miscelare i colori in maniera tale da riuscire a replicare con la stessa cromatura il colore della pelle e applicare la vernice senza creare stacchi», spiegano dall'azienda. Le riparazioni più difficili? Quelle sulle pelli stampate, come la collezione Motif Weavers, perché c'è da replicare, oltre al mix di cromie, anche la fantasia. E poi le collezioni Soul, Nubuck, Velvety e Heritage, che tendono ad assorbire, in maniera differente, il colore della vernice.

Potroncina Vanity Fair in pelle Century, Poltrona Frau.

«La filosofia di Artemide è che il prodotto duri per generazioni e, fin dal design, è pensato per essere riparato nel caso in cui qualche componente si danne‑gi durante l'uso», spiega Carlotta de Bevilacqua, ceo e presidente dell'azienda. «Tizio ne è la dimostrazione. Celebra quest'anno 50 anni, e sono numerose le Tizio “originali” che ancora illuminano gli spazi di chi le ha acquistate. Così come Tolomeo, sul mercato da ormai 35 anni, sono un perfetto esempio di come una lampada possa avere una lunga vita e, se necessario, essere riparata e non sostituita». Ciò avviene tramite i centri convenzionati presenti dove l'azienda ha filiali, i distributori oppure, dove questa rete è meno strutturata, facendo riferimento alla sede italiana. Se nessuna cifra può comprare i ricordi, alcuni oggetti sono insostituibili proprio perché raccontano la nostra storia attraverso ogni incastro o venatura.