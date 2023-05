L’artigianalità siciliana arriva a Milano nel Chioschetto Acqua di Parma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un chiosco urbano effimero nel cuore di Milano: così Acqua di Parma definisce “Il chioschetto”, il nuovo spazio che sarà aperto a Milano dall’11 al 21 maggio in via Palestro 20 che invita a vivere la costa del Mediterraneo in città per celebrare il lancio della nuova fragranza Arancia La Spugnatura limited edition.

Un momento di Sicilia in città, in cui i visitatori troveranno l'estate italiana e verranno trasportati sulle coste baciate dal sole dell'isola: tutti i giorni si potranno degustare le specialità della cucina siciliana, estratti e spremute di agrumi e un gelato al gusto di arancia vaniglia, il frutto da cui nasce la nuova fragranza. Il menù, creato ad hoc dallo chef siciliano Filippo La Mantia, prende ispirazione dall'ingrediente chiave della nuova fragranza e ne esalta le note olfattive.I visitatori potranno anche partecipare, prenotandosi, a esperienze sensoriali e laboratori per sperimentare dal vivo le tradizioni italiane e l'artigianalità che contraddistinguono la nuova creazione.

Loading...

“L'Arte del Profumo” è un'esperienza che invita a esplorare l'universo olfattivo di Arancia La Spugnatura e la sua preziosa essenza, con la guida esperta dei brand ambassador della maison;“Ceramica artigianale” è un laboratorio in cui i partecipanti potranno cimentarsi nel ricreare, attraverso una tecnica pittorica particolare, lo stesso vivace motivo del flacone in porcellana su piastrelle in ceramica; “Piccoli Profumieri” è il laboratorio giocoso e stimolante, in collaborazione con Kikolle Lab, dove i bambini potranno imparare a creare un profumo ispirato alla nuova fragranza.

La spugnatura è l'antica tecnica italiana che la maison ha scelto per estrarre l'essenza delle arance siciliane usata per creare Arancia La Spugnatura limited edition. Un metodo affascinante fatto di saggezza, umanità e grazia, praticato ancora oggi da pochi selezionati artigiani. Con mani sicure e gesti sapienti strofinano la buccia dell'agrume sulla spugna marina che se ne impregna lentamente preservando così tutta la profondità e ricchezza del frutto dell'arancia vaniglia.

La fragranza è racchiusa in un flacone di porcellana, eccellenza artigianale realizzato grazie a una lunga e raffinata lavorazione manuale e decorato da motivi che evocano l'ingrediente protagonista.