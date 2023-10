L’artigianalità di Socksi per stivali da usare 24 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Torinese di nascita, milanese di adozione, parigina per un periodo temporaneo. Tre le realtà che si fondono nel percorso di Valentina Villanova nel mondo dell’artigianato. Dopo la laurea arriva infatti a Milano, dove tornerà dopo l’esperienza parigina, per seguire la passione per le scarpe e lanciare il brand Socksi, focalizzato in particolare sugli stivali. A Parigi nel frattempo ha esportato l’artigianato italiano, invitando per qualche anno sarti italiani a realizzare camicie su misura.





Ma sono le scarpe la passione sulla quale ha scelto di focalizzarsi. «Quando sono rientrata a Milano mi sono concessa un periodo in giro per l’Italia, una fase di esplorazione per studiare il nostro artigianato e trovare delle eccellenze sul territorio - racconta Valentina -. È così che ho avuto modo di conoscere due ragazzi, artigiani, in Toscana e da questo incontro è nato il brand».

Un marchio che propone scarpe femminili ma confortevoli da indossare dalla mattina alla sera. Stivali, stivaletti bassi, ma anche sandali, mocassini e ballerine che strizzano l’occhio agli anni Sessanta: «Sono facili da indossare per essere eleganti e femminili in ogni momento della giornata», sottolinea.

Gli stivali, così come le altre calzature, sono realizzati a mano per una produzione limitata e si possono personalizzare in showroom. «La produzione arriva a circa 2mila pezzi ogni anno», spiega la designer, che spiega dove si può trovare il prodotto: «Siamo presenti a Londra, presso The Store nella zona di Notting Hill, a Santa Margherita Ligure, da Frau Lau, e a Milano» dice.