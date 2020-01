L’artigiano forfetario e il formato della fattura

(Imagoeconomica)

Nel caso di un artigiano che applica il regime forfetario va detto che anche per il 2020 i soggetti forfetari non sono obbligati alla fattura elettronica. Pertanto, il documento verso la società residente può essere cartaceo. È comunque fatta salva la possibilità di inviare una fattura elettronica via SdI; in questo caso, dovrà però essere conservata con modalità elettroniche. L'emissione della e-fattura non obbliga il contribuente a emettere solo documenti elettronici. Egli può infatti gestire sia fatture elettroniche che cartacee, anche adottando un'unica numerazione, a condizione che per ogni tipologia di documento la conservazione avvenga in modo coerente. La fattura verso il Comune deve essere invece elettronica, dato che i forfetari non sono esonerati dalla fattura elettronica verso la Pa.