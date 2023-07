L’artigiano Scardaccione riveste in pelle auto e aerei

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una pelle sempre in movimento, sia che viaggi su una vecchia 500 d’epoca o sfrecci sui sedili delle più importanti case automobilistiche mondiali o voli sulle poltrone degli aerei delle più grandi compagnie. A plasmare la pelle con le sue abili mani di artigiano-artista, un giovane modellista e prototipista lucano, Giuseppe Scardaccione, di Sant’Arcangelo (Potenza). Rivestimenti che calzano alla perfezione su diversi tipi di oggetti grazie alla lunga esperienza maturata fin da ragazzo nel laboratorio di famiglia dove venivano fatti capi in pelle su misura e dove ha imparato i segreti del mestiere.

Proprio questa capacità di conoscere a 360 gradi tutte le fasi della lavorazione, dal disegno alla realizzazione del prototipo, ha fatto di lui un professionista molto richiesto a livello nazionale e internazionale sul mercato di alta qualità dei rivestimenti in pelle.

Una passione che ha portato Scardaccione a ridare vita alla mitica 500 Luxus: tre anni di lavoro per rivestirla in pelle rossa, negli esterni e negli interni, utilizzata in diverse pubblicità e poi acquistata da un facoltoso cliente ed esposta anche a Montecarlo. È stata il trampolino di lancio per il “Maestro della pelle”, oggi corteggiato da grandi aziende e appassionati del lusso che vogliono dare un tocco personale e di classe alle loro produzioni. Dall’automotive, al settore aeronautico, all'arredamento. Nuove sfide per Scardaccione, che lavora in un'azienda leader nel settore aereonautico. «Vorrei realizzare un laboratorio in Basilicata, nella fascia jonica, con un mio team, grazie anche a un progetto di reinserimento sociale, e un marchio personalizzato. La mia idea - sottolinea - è di rendere la pelle scultorea come il marmo». Un progetto sfidante che sta prendendo forma anche in una statua in legno avvolta da nuova pelle che rappresenterà una donna che ha subito violenza. Una denuncia e un segnale di rinascita fortemente simbolico.