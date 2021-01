L'artista Francesco Vezzoli: “La provocazione è una via di conoscenza”

Quale artista mi ha ispirato di più Non mi ispirano gli artisti, ma le persone comuni. Preferisco ascoltare un'intervista in televisione della Callas che ammirare un quadro di Rothko.

L'opera d'arte che mi piacerebbe creare se ancora non esistesse La grande arte ripete sempre se stessa, se si ispira alla realtà. Le pulsioni sono sempre le stesse, l'ascesi e la caduta, dagli antichi imperatori a oggi, tutto si rincorre. Le dinamiche umane si ripetono, si inciampa sempre in desideri sessuali che modificano il percorso intrapreso. L'arte si compie quando si realizza qualcosa che non esisteva: è un oggetto mai esistito prima, un'ispirazione del poeta trasformata in realtà. Ecco saper ricreare, in un'opera o un'installazione, il balletto de Il grande Gatsby, sarebbe arte (9 euro, su www.ibs.it ).

La prima app che apro la mattina Grindr . Per il sesso.

L'ultimo pranzo che mi ha colpito Mi annoiano i pranzi e le cene al ristorante. Mi sembrano solo delle estensioni della sfera lavorativa. Il mio pranzo ideale, se fosse ancora possibile, sarebbe con mia nonna e i suoi tortellini.

La mia icona di stile Nilde Iotti. Aveva uno stile preciso, inventato appositamente per il ruolo che ricopriva, senza mai perdere autorità. Il tema – come si veste una donna di potere – è attuale oggi. Figuriamoci nel 1979.