L'As Roma verso il prezzo dell'Opa di Friedkin

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'As Roma vola in Borsa verso il prezzo dell'Opa a 0,43 euro annunciata dalla famiglia Friedkin che detiene il controllo della società. Il titolo sale dopo un massimo a 0,427 con oltre 4 milioni di pezzi passati di mano.

Valore massimo dell'operazione è 35,69 milioni

La famiglia che detiene il controllo della società attraverso la Romolus and Remus investment, ha annunciato ieri 11 maggio a Borsa chiusa il lancio di un’Opa totalitaria sulle azioni della As Roma ancora non detenute con la finalità di portare il club giallorosso fuori dalla Borsa. Friedkin pagherà a ciascun azionista aderente all’offerta un corrispettivo in contanti pari a 0,43 euro ad azione con un premio pari a circa il 18,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di ieri. L’offerta ha ad oggetto complessivamente 83.000.895 azioni della As Roma, pari a circa il 13,20% del capitale. La famiglia Friedkin controlla già l'86,80% del club giallorosso. In caso di adesioni totali l'esborso massimo previsto è di 35,69 milioni di euro circa.