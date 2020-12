L’ascesa (apparente) del ruolo internazionale dell’euro

TRANSAZIONI ESEGUITE SUL SISTEMA DI REGOLAMENTO TRANSFRONTALIERO SWIFT Loading...

Il gap tra l’utilizzo delle due valute sul sistema SWIFT di circa 8 punti percentuali si è rapidamente eroso nel corso del 2020, inducendo alcuni analisti ad ipotizzare una causa connessa alla pandemia in corso.

In altri termini, pur se le riserve ufficiali e le emissioni di debito pubblico e privato in Dollari si stanno accrescendo a livello globale, l’utilizzo del biglietto verde nelle transazioni commerciali internazionali sembrerebbe in riduzione progressiva a favore dell’Euro.

Un dilemma apparente

Prima di avallare qualunque lettura semplicistica, è bene capire meglio come è costruito l’indicatore SWIFT. Si tratta infatti di un indice che risente delle variazioni del prezzo relativo delle divise; cioè il tasso di cambio influenza il valore delle transazioni considerate. La circostanza che l’Euro si sia rivalutato sul Dollaro dell’8,7% durante il 2020 accresce il peso delle transazioni in Euro ed influenza, a parità di altri fattori, l’andamento delle quote riportate in Figura 3. Tuttavia è verosimile che il tasso di cambio non rappresenti un fattore determinante; in passato non lo è stato, come ad esempio tra il 2014 ed il 2017 quando la quota dell’Euro si è accresciuta di circa 10 punti percentuali a fronte di una svalutazione della moneta unica nell’ordine del 20%.

Alcuni analisti hanno inoltre correttamente fatto notare come l’indicatore SWIFT comprenda anche tutte le transazioni transfrontaliere (in Euro e altre divise) tra Paesi dell’area Euro, distorcendo il quadro a favore dell’Euro che per questi Paesi è ovviamente valuta domestica. Ciò è indubbiamente vero: infatti, utilizzando l’indicatore depurato dalle transazioni intra area Euro (disponibile dal 2016), le percentuali cambiano notevolmente (cfr. Figura 5). Il Dollaro torna in prima posizione con il 41,7%, mentre l’Euro segue al 38,5%. Vale la pena segnalare come si sgonfi notevolmente anche il peso della Sterlina britannica, che passa dal 6,92% al 4,22%, evidenziando la rilevanza delle transazioni tra Regno Unito ed area Euro.

Niente più sorpasso dell’Euro sul Dollaro quindi. Tuttavia questa osservazione non rappresenta un vero debunking perché non invalida il trend di progressiva erosione della posizione di dominanza del Dollaro durante la crisi pandemica. Infatti il declino delle transazioni in Dollari rimane perfettamente visibile anche nell’andamento delle serie depurate dall’influenza degli scambi intra area Euro.

C’è chi ha ipotizzato un effetto delle politiche fiscali e monetarie attuate dai governi e dalla Banca Centrale Europea, ma queste teorie sono criticabili per due ragioni: 1) le policies fiscali e monetarie hanno avuto probabilmente un effetto soprattutto sulle transazioni intra area Euro e 2) anche la Federal Reserve ed il governo USA hanno messo in atto politiche espansive in misura superiore ai paesi europei, che avranno verosimilmente incrementato le transazioni denominate in Dollari. Quindi a mio avviso questi effetti, se esistono, tenderebbero più che altro a compensarsi.