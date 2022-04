L’ascesa di Le Pen nei sondaggi agita i mercati che temono un rischio Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

A differenza delle precedenti elezioni del 2017, l’uscita della Francia dall’euro non è più nel programma di Marine Le Pen. Ma una sua eventuale vittoria alle presidenziali del 2022, che si terranno con doppio turno il 10 e il 24 aprile, preoccupa gli investitori e i mercati finanziari che vedono una sua elezione come un freno all’integrazione dell’Unione Europea.

I numeri

Preoccupazione che è emersa in modo evidente martedì 5 aprile dopo che un sondaggio di The Harris Interactive condotto per Challenges ha...